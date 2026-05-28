Dzień Dziecka w Warszawie pełen atrakcji. Koncerty, dmuchańce i rycerze w stolicy

Atrakcje na Dzień Dziecka w Warszawie

Rodzice w tym roku mają ogromny wybór atrakcji w różnych częściach stolicy. Warszawskie muzea przygotowały specjalne, rodzinne oprowadzania oraz warsztaty pobudzające wyobraźnię, z kolei w centrach kultury i parkach na najmłodszych będą czekać dmuchańce, pokazy iluzjonistów, strefy sportowe i festiwale kolorów. Fani aktywności fizycznej skorzystają z rozmaitych animacji i wydarzeń sportowych, a maluchy, które lubią muzykę, wezmą udział w wyjątkowych koncertach i przedstawieniach przygotowanych specjalnie z okazji ich święta.

Z bogatej oferty wybraliśmy dla Was głównie plenerowe wydarzenia, które gwarantują wspólne śpiewanie, koncerty oraz warsztaty z rękodzieła. To idealna okazja do połączenia radosnej zabawy z edukacją i integracją.

Niemal we wszystkich dzielnicach Warszawy z okazji Dnia Dziecka pojawią się dmuchane zjeżdżalnie, strefy pełne animacji oraz zajęcia artystyczne. Bemowo zaprasza do Parku Górczewska na historyczne widowisko, które przeniesie uczestników w świat rycerzy i smoków. Na Bielanach z kolei odbędzie się rodzinny piknik w Forcie Wawrzyszew, gdzie kreatywna zabawa spotka się z teatrem, koncertami i pokazami najnowszych technologii.

Dla małych wielbicieli motoryzacji, nauki i nowoczesnych rozwiązań również przygotowano coś specjalnego. Ursynów zaprasza do strefy Gwiezdnych Wojen i Pokemonów, we Włochach będzie okazja do przetestowania symulatorów lotów oraz podziwiania dronów, a wawerskie obchody to gratka dla fanów klasycznych pojazdów i amerykańskich Mustangów.

Praga-Południe proponuje rodzinny piknik nad Balatonem, w programie m.in. przejażdżki na konikach i kino w plenerze. Mokotów stawia na festiwal kolorów i magię, natomiast Wesoła szykuje historyczny piknik z grami strategicznymi i wojskowymi rekonstrukcjami. Centrum Warszawy będzie tętnić życiem podczas Święta Ogrodu Saskiego – nie zabraknie tam warszawskich orkiestr, dawnych bicykli oraz zabytkowych aut.

To wciąż nie wszystko. Żoliborz ugości zespół Czereśnie, który zagra koncert wypełniony owocowymi utworami, a na Targówku na dzieci czekają warsztaty inspirowane nauką, komiksowe zajęcia i spektakle teatralne. Wiele lokalizacji zaoferuje także pyszne strefy gastronomiczne, animacje i konkursy, by całe rodziny mogły radośnie świętować ten wyjątkowy czas. Tegoroczny Dzień Dziecka w Warszawie będzie pełen znakomitej energii i świetnej zabawy.

