Pożar lasu pod Wołominem. Trwa ewakuacja mieszkańców. Powodem podpalenie?

Akcja gaśnicza w powiecie wołomińskim. Ponad 60 zastępów straży w akcji

Żywioł wybuchł czwartkowym popołudniem i wywołał natychmiastową reakcję służb. Obecnie z ogniem walczy aż 65 zastępów straży, a z powietrza pomagają im samoloty typu Dromader, śmigłowiec Black Hawk oraz drony obrazujące teren.

Na 20:00 został zwołany gminny zespół zarządzania kryzysowego. Porywisty wiatr sprawia, że działania strażaków są bardzo trudne. Droga krajowa nr 50 na odcinku Łochów - Stanisławów została zamknięta.

Pożar wybuchł przez podpalenie?

Wójt gminy Poświętne zrelacjonował sytuację reporterowi Radia ESKA. Sylwester Niźnik przekazał, że ogień zajął już ponad 100 hektarów lasu. - Można powiedzieć, że ogień się rozprzestrzenia. W tej chwili zaczynają być ewakuowani mieszkańcy z Ołdakowizny (gm. Stanisławów). Jest za duże zadymienie, bardzo duży wiatr. W związku z tym nie jesteśmy w stanie na chwilę obecną opanować tego zarzewia ognia - powiedział.

Samorządowiec dodał też, że nie ma informacji o osobach poszkodowanych. - Z tego co wiemy, były trzy zarzewia ognia - przekazał, podkreślając, że przyczyną pojawienia się płomieni miało być podpalenie.

Współpraca: Mateusz Gołębiewski / Radio ESKA

🚁 Akcja gaśnicza w powiecie wołomińskim trwa❗️Policyjni lotnicy razem ze strażakami @KGPSP prowadzą działania z powietrza wykorzystując specjalny zbiornik na wodę tzw. Bambi Bucket o pojemności 3 tys. litrów 💧 #Policja #BlackHawk #StrażPożarna pic.twitter.com/DAD1UY0Cly— Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) May 28, 2026

