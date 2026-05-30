Nakarm tym pomidory tuż po posadzeniu. Dzięki temu zbierzesz większe plony, a owoce będą soczyście czerwoniutkie niczym namalowane. Nawóz do pomidorów

Aby zapewnić obfite plony, pierwsze nawożenie pomidorów po posadzeniu jest absolutnie kluczowe dla ich zdrowego wzrostu i rozwoju.

Wzmocnij system korzeniowy fosforem, by rośliny skutecznie pobierały składniki odżywcze i były odporne na suszę oraz zmienne warunki pogodowe.

Odkryj sprawdzony, domowy sposób na odżywienie sadzonek i ochronę przed groźnymi chorobami grzybowymi, wykorzystując jeden składnik z kuchni.

Pierwsze nawożenie pomidorów w sezonie

Pomidory nie mają dużo czasu, aby zakwitnąć, wydać owoce i jeszcze dojrzeć. Potrzebne jest im wsparcie, dzięki któremu krzewy będą mogły lepiej wzrastać i owocować. Koniec maja to już ostatni dzwonek na sadzenie pomidorów do gruntu. Po posadzeniu sadzonek bardzo ważne jest nawożenie. To właśnie pierwsze w sezonie odżywienie pomidorów stymuluje układ korzeniowy, wzmacnia liście i łodygi, a także przygotowuje krzew do owocowania.

W pierwszym nawożeniu pomidorów najważniejsze jest zadbanie o korzenie. Jak wskazują eksperci to od kondycji korzeni zależy, czy i jak roślina będzie podbierać wodę oraz substancje odżywcze z gleby. Tylko silna bryła korzeniowa będzie także mogła utrzymać duży krzew wypuszczający owoce. Dodatkowo silnie korzenie wzmacniają cały krzew, uodparniają go na suszę i zmienne warunki atmosferyczne. Za prawidłową kondycję korzeni odpowiada przede wszystkim fosfor. To właśnie ten pierwiastek należy podawać pomidorom jako pierwszy.

Wymieszaj z wodą i przez pierwszy miesiąc podlewaj tym pomidory. Będą rosły jak malowane

Nawożenie świeżo posadzonych pomidorów powinno się skupiać na dwóch czynnikach - dostarczeniu potrzebnych substancji odżywczych, jak i ochronie przed chorobami grzybowymi. To właśnie różnego rodzaju patogeny są największym zagrożeniem dla młodych sadzonek.

Świetnym sposobem na pierwsze nawożenie pomidorów w sezonie są drożdże piekarskie. Zawierają one między innymi potas i fosfor, czyli kluczowe składniki do rozwoju roślin. Dodatkowo, drożdże piekarskie to również żelazo, które chroni młode sadzonki przed chlorozą liści. Zawartość aminokwasów i białka wpływa na rozrost i mięsistość liści. Nawożenie pomidorów odżywką z drożdży piekarskich chroni je także przed atakami grzybów, a co za tym idzie przed chorobami, a także spulchnia glebę.

Nawóz z drożdży piekarskich tworzy na roślinach cienką warstwę ochronną, która blokuje grzyby i inne patogeny. Dzięki temu pomidory nie są narażone na ataki i nie wymagają dodatkowych, chemicznych oprysków.

Przygotowanie nawozu z drożdży piekarskich jest banalnie proste. Wystarczy, że 100 gramów świeżych drożdży rozpuścisz w 10 litrach wody, dodasz niewielką ilość cukru i odstawisz na jedna dobę. Tak przygotowanym roztworem podlewaj pomidory przez pierwszy miesiąc. Nawóz aplikuj na mokrą ziemię i staraj się unikać moczenia liści. Zabieg powtarzaj raz na dwa tygodnie.

Jak podlewać sadzonki pomidorów?

Prawidłowe podlewanie to jeden z najważniejszych czynników wpływających na zdrowie i plonowanie pomidorów, zwłaszcza w kluczowym okresie po posadzeniu. Młode rośliny potrzebują odpowiedniej ilości wody, aby ukorzenić się w nowym miejscu i rozpocząć intensywny wzrost. Zawsze podlewaj pomidory u podstawy rośliny, bezpośrednio do ziemi. Unikaj moczenia liści i łodyg, zwłaszcza w ciągu dnia, ponieważ może to sprzyjać rozwojowi chorób grzybowych, takich jak zaraza ziemniaczana. Jeśli masz taką możliwość, używaj wody o temperaturze zbliżonej do temperatury otoczenia – zbyt zimna woda może być szokiem dla korzeni. Idealny czas na podlewanie to wczesny ranek lub późny wieczór, kiedy słońce nie jest już tak intensywne, co minimalizuje parowanie wody.

