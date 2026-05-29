Wiemy, że już jest ciepło, ale nie zapomnij zrobić tego z grzejnikiem. Połowa Polaków tego nie robi, a jesienią płacze

Karolina Piątkowska
2026-05-29 15:00

Sezon grzewczy 2025/2026 się zakończył. Oznacza to, że do kaloryferów przestała płynąć gorąca wodą. Koniec okresu grzewczego oznacza niższe rachunki i brak konieczności dostosowania termostatu grzejnika to warunków panujących w mieszkaniu. Zanim jednak do jesieni zapomnisz o grzejnikach musisz zrobić tą jedną rzecz. Bez tego możesz się nieprzyjemnie zaskoczyć za kilka miesięcy.

i

  • Po zakończeniu sezonu grzewczego koniecznie wykonaj prostą, ale kluczową czynność z grzejnikiem, aby uniknąć problemów jesienią.
  • Rozkręcenie głowicy termostatycznej na maksymalną wartość zapobiega zablokowaniu wewnętrznej iglicy, co ułatwi bezproblemowe uruchomienie ogrzewania.
  • Wiosna to również idealny czas na dokładne czyszczenie i zabezpieczenie kaloryferów przed rdzą, co poprawi ich wydajność i ochroni przed awariami.
  • Nie przegap tej kluczowej porady – dowiedz się, jak jeden prosty krok uchroni Cię przed poważnymi usterkami i zapewni ciepło bez niespodzianek!

W Polsce okres grzewczy trwa od października do kwietnia, czyli mniej więcej połowę roku. Kaloryfery zaczynają grzać, gdy jesienią temperatury spadają poniżej 12 st. Celsjusza przez kilka dni, i analogicznie są wyłączone, gdy termometry wiosną zaczynają wskazywać powyżej 12 st.

Koniec sezonu grzewczego oznacza przede wszystkim niszę rachunki oraz brak konieczności regulowania termostatów. Zanim jednak całkowicie zapomnisz o grzejnikach musisz wykonać tą jedną czynność. Bez niej możesz się nieprzyjemnie zaskoczyć jesienią. Chodzi o rozkręcenie głowicy termostatyczne na maksymalnej wartość, czyli na 5. To bardzo ważna czynność, która sprawia, że wewnętrzną iglica grzejnika pozostaje otwarta i nie blokuje się. Dzięki temu jesienią unikniesz problemów z zapowietrzonym kaloryferem. Dodatkowo ustawienie termostatu na najwyższą wartość ułatwi jesienią rozruch ogrzewania.

Wiosna i lato to również dobry czas na dokładne wyczyszczenie i konserwację kaloryferów. Gdy grzejniki nie są rozgrzane możesz je dokładnie wyczyścić. Pamiętaj, że brudne i zakurzone grzejniki mogą emitować mniej ciepła i powodować wzrost rachunków za ogrzewanie. Do czyszczenia grzejników możesz sięgnąć po specjalna nakładkę na odkurzacz, która doczyści żeberka w trudno dostępnych miejscach. W kolejnym kroku możesz przetrzeć grzejnik mokrą ściereczka z niewielką ilością płynu do naczyń. Bardzo ważnym elementem konserwacji kaloryferów jest działanie antykorozyjnie. Na grzejnika często pojawia się rdza, dlatego też warto regularnie pokrywać je specjalistycznymi płynami antykorozyjnymi. W tym przypadku szczególnie należy zadbać o wewnętrzną część grzejnika. To właśnie tam zbiera się najwięcej rdzy, która z czasem może doprowadzić do pęknięć i poważnych uszkodzeń.

