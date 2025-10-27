Przetrzyj tym kalofyer, a kurz nie będzie na nim osiadał. Czyszczenie grzejnika na niższe rachunki i lepsze powietrze

Czyszczenie grzejników, zarówno żeliwnych, jak i panelowych, wymaga specjalnych metod, by usunąć kurz z trudno dostępnych miejsc.

Zdemontowanie grzejnika panelowego i użycie sprytnych trików z rolką po papierze toaletowym to klucz do jego dokładnego oczyszczenia.

Zapowietrzony grzejnik objawia się nierównomiernym grzaniem i hałasem, a jego odpowietrzanie jest kluczowe dla efektywnego ogrzewania.

Poznaj prosty, krok po kroku, przewodnik, jak samodzielnie odpowietrzyć grzejnik i zapewnić sobie ciepło w domu!

Jak czyścić grzejnik żeliwny?

Żeberkowy kaloryfer żeliwny jest wyjątkowo trudny do wyczyszczenia. W poszczególnych żeberkach osiada kurz, do którego dostęp jest utrudniony. Jeżeli nie posiadasz specjalnej nakładki na odkurzacz to wykorzystaj rolkę po papierze toaletowym. Nadaj jej kształt podobny do rury odkurzacza i umieść na wężu ssącym. W ten sposób uda Ci się dostać w trudno dostępne miejsca kaloryfera i odkurzyć zalegający tam kurz. Aby jeszcze lepiej je umyć wykorzystaj szczoteczkę do zębów lub pędzelek. Zewnętrzne elementy grzejnika możesz umyć na mokro. W misce wymieszaj wodę z biały octem i taką mieszanką przetrzyj kaloryfer. Ocet świetnie odkazi i doczyści powierzchnie i sprawi, że kurz nie będzie tak szybko osiadać.

Jak czyścić grzejnik panelowy?

W przypadku tego rodzaju grzejnika sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana. Aby dobrze wyczyścić kaloryfer panelowy musisz go zdemontować. Zadanie rozpocznij od zdjęcia gałki termostatycznej, a następnie delikatnie otwórz kratę na górze grzejnika. Podobnie jak w przypadku grzejnika żeliwnego odkurz porządnie kaloryfer w środku. Rób to powoli, tak aby niczego nie uszkodzić. Na koniec przemyj cały kaloryfer używając ściereczki z mikrofibry.

Zapowietrzony kaloryfer - co zrobić?

Aby instalacja działała prawidłowo warto również sprawdzić, czy nasz grzejnik się nie zapowietrzył. Taka sytuacja sprawi, że kaloryfer nie będzie pracował prawidłowo i będzie miej grzał. Jak rozpoznać zapowietrzony grzejnik? W takiej sytuacji grzeje on nierównomiernie oraz pracuje głośno. Możesz słyszeć bulgotanie oraz szumy wody. Odpowietrzanie grzejnika na za zadanie usunąć nagromadzone gazy, takie jak wodór lub siarkowodór. Grzejniki płytowe często posiadają specjalny zawór, który pozwala nam samodzielnie je odpowietrzyć.

Zanim zaczniesz, upewnij się, że rzeczywiście mamy do czynienia z zapowietrzonym grzejnikiem. Typowe symptomy to:

kaloryfer jest ciepły u dołu, ale zimny u góry

słychać bulgotanie, gwizdanie, stukanie w instalacji;

pomieszczenie mimo włączonego ogrzewania pozostaje chłodne.

Instrukcja krok po kroku