Nowa prognoza pogody na Boże Narodzenie 2025. Wyciągaj śniegowce niczym z Pewexu w PRL-u i szukuj się na zimę! Pogoda koniec grudnia 2025 niczym śliwowica u górali

Amerykańskie modele pogodowe zapowiadały mroźną zimę, ale w Polsce Boże Narodzenie 2025 może być zbliżone do ostatnich lat.

Do 23 grudnia czeka nas jesienna aura, jednak w Wigilię temperatura ma spaść poniżej zera, z lokalnymi opadami śniegu z deszczem.

Pierwszy dzień świąt przyniesie ochłodzenie nawet do -8°C – sprawdź, gdzie spadnie śnieg i czy czeka nas białe Boże Narodzenie!

Pogoda na Boże Narodzenie 2025. Sprawdź, co mówią najnowsze prognozy

Prognozy na tegoroczne Boże Narodzenie prawdziwy rollercoaster. Na początku amerykanie modele pogodowe wskazywały mroźną zimę stulecia. Faktycznie niektóre rejony Europy skuje lód i zapanują kilkudziesięciu stopniowe mrozy. Między innymi w Szwecji czy Finlandii prognozowane są mrozu na poziomie nawet minus 20 °C. Wszystko wskazuje, że w Polsce zima będzie podobna do tych z ostatnich lat, a temperatura oraz opady śniegu utrzymają się w granicach normy.

Wiele osób czeka na prawdziwie białe Boże Narodzenie. Śnieg i mróz dodają od razu plus 20 do magii świąt. W ostatnich latach w większości pogoda na Boże Narodzenie przypomniała raczej listopadową pluchę niż białe szaleństwo. Najnowsze prognozy pogody na Boże Narodzenie wskazują, że można mieć niewielką nadzieję na upragniony śnieg. Według synoptyków do 23 grudnia 2025 w pogodzie czeka nas jesienna aura z temperaturami na plusie. W wiekszości rejonów Polski w ciągu dnia termometry wskazywać będą około 5 °C. Nocami mogą pojawiać się przymrozki i gęsta mgła, co będzie stwarzało trudne warunki na drogach. W czasie wyjazdów do bliskich na święta warto zachować czujność i bezpieczeństwo podczas jazdy.

W Wigilię 2025 może przyjść niewielkie załamanie pogody. Jak podaje onet 24 grudnia 2025 temperatura w większości rejonów Polski spadnie poniżej zera. Na Warmii i Mazurach, a także Podlasiu termometry wskażą około minut 3 °C. Nieco cieplej, bo około 3 °C będzie w nad morzem oraz na zachodzie kraju. Lokalnie można spodziewać się opadów śniegu, ale w wiekszości kraju będzie to raczej śnieg z deszczem. Pierwszy dzień świąt przyniesie ochłodzenie. Słupki rtęci spadną nawet do minus 8 °C. Jedynie na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie oraz Wybrzeżu temperatura utrzyma się na poziomie 1 °C. Na południu Polski mogą pojawić się niewielkie opady śniegu. Najgrubsza pokrywa śnieżna prognozowana jest w górach.

Pogoda na Boże Narodzenie

Warszawa

24 grudnia: ok. 1 °C (max), ok. –4 °C (min)

25 grudnia: ok. –1 °C (max), ok. –5 °C (min)

26 grudnia: ok. –1 °C (max), ok. –5 °C (min)

Kraków

24 grudnia: ok. 2 °C (max), ok. –1 °C (min)

25 grudnia: ok. 1 °C (max), ok. –4 °C (min)

26 grudnia: ok. 0 °C (max), ok. –5 °C (min)

Wrocław

24 grudnia: ok. 3 °C (max), ok. –1 °C (min)

25 grudnia: ok. 1 °C (max), ok. –2 °C (min)

26 grudnia: ok. 0 °C (max), ok. –5 °C (min)

Gdańsk

24 grudnia: ok. 1 °C (max), ok. –1 °C (min)

25 grudnia: ok. 1 °C (max), ok. –2 °C (min)

26 grudnia: ok. 2 °C (max), ok. –2 °C (min)

Poznań