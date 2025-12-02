Prognozy pogody na sylwestra znów wszystko zmieniły! Pogoda zatrzęsie tak, że o zimie stulecia zostaną tylko bajki? Jaka będzie pogoda?

Pierwsze prognozy długoterminowe wskazują na zmienną pogodę na przełomie 2025 i 2026 roku.

Grudzień może przynieść ocieplenie, ale święta zapowiadają się zimowo, z opadami śniegu.

Sylwester 2025/2026 to prawdopodobnie deszcz ze śniegiem i temperatury bliskie zeru. Czy to oznacza powrót do domówek? Sprawdź szczegóły!

Pogoda na sylwestra 2025/2026. Co mówią pierwsze prognozy?

Mereolodzy przedstawili pierwsze modele pogody długoterminowej, a w nich można znaleźć prognozy dotyczące pierwszych dni 2026 roku. O ile pogoda na Boże Narodzenie 2025 może zaskoczyć nas zimową aura, a w wielu regionach Polski prognozowany są opady śniegu, to na sylwestra może się to nieco zmienić. Synoptycy wskazują, że początek grudnia może przywitać na ociepleniem i temperaturami nawet do 10 stopni Celsjusza. W tym okresie występować mogą mgły utrudniające widoczność. To szczególnie wyzwanie dla kierowców, którzy muszą uważać podczas jazdy. Zmiana pogoda prognozowana jest na 3 tydzień grudnia 2025. Wtedy ma przyjść ochłodzenie i zimowa pogoda. Synoptycy wskazują, że najnowsze modele pogodowe nie przewidują nagłego ataku zimy. Temperatura spadnie w okolicę 0 stopni Celsjusz, a nocami może nawet oscylować wokoło kilkunastu stopni na minusie. W wiele rejonach Polski odnotowane będą opady śniegu, ale nie będzie to nic ponad normę ostatnich lat. Śnieg utrzymać się może w południowych i wschodnich rejonach Polski.

Koniec roku przywitać nas może nieprzyjemną pogodą ze sporymi opadami deszczu ze śniegiem Prognozy wskazują, że w ostatnich dniach 2025 roku temperatury będą oscylowały wokół 0 stopni Celsjusza. W ciągu dnia będą rosły do kilku stopni na plusie, aby w nocy spaść poniżej zera. Prognozowane są także opady deszczy ze śniegiem, który nocami będzie zamarzał stwarzając niebezpieczne warunku do jazdy i spacerów. IMGW wskazuje, że opady powyżej średniej. Na południu Polski dominować będzie śnieg i to właśnie tam można liczyć na białego sylwestra. W styczniu 2026 roku należy spodziewać się temperatur podobnych, do tych odnotowanych przez ostatnie kilka lat.

Wiele zatem wskazuje, że nadchodzący sylwester nie będzie sprzyjać imprezom na świeżym powietrzu. Kto wie, być może w tym roku królować będą "domówki" i imprezy w stylu PRL, gdzie na stołach dominowały śledziki, koreczki, bigos i talerze z wędlinami.