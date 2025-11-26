Pogoda na Boże Narodzenie. Synoptycy odkryli karty. Czeka nas zima stulecia niczym w PRL-u? Prognozy jasno mówią, jak się przygotować

Prognozy pogody na Boże Narodzenie 2026 wskazują na zmienną aurę, z początkowym ociepleniem, a następnie ochłodzeniem.

Polska doświadczy wahań temperatur, od kilkunastu stopni na plusie do mrozu, z możliwością obfitych opadów śniegu.

Synoptycy przewidują, że największe szanse na białe święta będą miały regiony południowe i wschodnie kraju.

Czy te przewidywania się sprawdzą i przyniosą nam upragnione, śnieżne Boże Narodzenie?

Jak będzie pogoda na Boże Narodzenie 2026? Najnowsze prognozy wiele zdradzają

Prognozy pogody na najbliższe dni wskazują, że wiele będzie się działo. W ostatnich dniach nad Europą zauważalne były wysokie zmiany temperatur. Nad większością kontynentu dominowało chłodne powietrze i w wielu rejonach, podobnie jak w Polsce, pojawił się pierwszy śnieg. Nadal było jednak kilka regionów z wysokimi temperaturami jak na listopad. Jak podaje portal dobrapogoda24 przykładem takiego stanu rzeczy jest południowa Hiszpania, gdzie zanotowano nawet 22 stopnie Celsjusza.

Fala ciepła zbliża się do Polski. Nawet kilkanaście stopni na plusie

Najnowsze prognozy pogody dotyczące Polski wskazują wiele zmian. Czeka nas zmienna pogoda, która może mieć wpływ na nasze samopoczucie. Jeszcze przez kilka dni nad większością kraju panować będzie zimowa aura, ale temperatury zaczną powoli wzrastać. Na południowym zachodzie aż do centrum może obficie sypać śniegiem, który w niektórych miejscach będzie od razu się topił. Taka pogoda może być skrajnie niebezpieczna, a nocą, gdy pojawią się przymrozki, może na ulicach pojawić się lód. Od czwartku, 27 listopada prognozowane jest spore ocieplenie. Za pogodą w Polsce odpowiadać będzie wyż, który przyniesie zmniejszenie opadów. W wiekszości regionów problemem mogą być duże mgły, a słońce prognozowane jest w górach. Temperatura może wynieść nawet kilkanaście stopni Celsjusza, ale przewiduje się znaczące spadki w nocy, kiedy to może złapać nawet kilkustopniowy mróz.

Pogoda na Boże Narodzenie 2026. Wszystko już wiadomo

Synoptycy mogą już prognozować z większym prawdopodobieństwem pogodę na Boże Narodzenie. Według najnowszych modeli meteorologicznych przełom listopada i grudnia to kolejne zawirowania w pogodzie. Wędrujące fronty atmosferyczne przyniosą intensywne wiatry i opady śniegu. W następnych dniach nad Polską pojawi się powietrze atlantyckie, które przyniesieni cieplejszą pogodę. Według synoptyków najzimniejsza ma być trzecia dekada grudnia. Wtedy to temperatury spadną i w wielu miejscach mogą pojawić się opady śniegu. Dla wielu osób to pozytywna wiadomość i nadzieja na białe święta Bożego Narodzenia. Prognozy wskazują, że największe opady śniegu wystąpią na południu oraz wschodzie Polski. Tam śnieg może utrzymywać się przez wiele dni.