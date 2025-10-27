Wiemy, gdzie i kiedy pojawi się pierwszy śnieg. Długoterminowa pogoda zaskakuje. Znów trzeba będzie wymieniać całą garderobę?

Pogoda w Polsce będzie zmienna, z ochłodzeniem i opadami deszczu, ale 1 listopada może przynieść lokalne przejaśnienia.

Koniec października i początek listopada przyniesie zimową aurę, zwłaszcza na południu kraju, gdzie już spadł śnieg.

Synoptycy przewidują, że po 20 listopada nadejdzie prawdziwa zima, z obfitymi opadami śniegu w górach i możliwym śniegiem na nizinach.

Sprawdź, gdzie i kiedy możesz spodziewać się pierwszego śniegu!

Kiedy spadnie pierwszy śnieg? Prognozy na koniec jesieni i początek zimy

Nadchodzące dni w pogodzie przyniosą spore ochłodzenie i opady deszczu. Pierwsze prognozy na 1 listopada mówiły, że Wszystkich Świętych będzie deszczowy i wietrzny. Teraz synoptycy wskazują, że mogą pojawić się lokalne przejaśnienia, a temperatura będzie oscylowała wokół 15 stopni Celsjusza. Początek listopada będzie zmienny, z dużymi opadami deszczu oraz nieprzewidywalną aurą. W niedzielę, 26 października przez wschodnią i centralną część Polski przetoczyły się burze. To dość nietypowe zjawisko pogodowe, jak na tę porę roku.

Koniec października i początek listopada może w niektórych rejonach Polski przypominać pogodę z czasów PRL-u. Dawniej śnieg i niskie temperatury na 1 listopada nie były niczym nadzwyczajnym. W miniony weekend śnieg zasypał powiat jeleniogórski, a lokalne drogi były nieprzejezdne. Dalsze, prognozowane ochłodzenie może sprzyjać okresami zimy, szczególnie na południu kraju. - Sypać będzie już nie tylko w Tatrach i Beskidzie Żywieckim, ale też na całym obszarze górskim, również na pogórzu, miejscami nawet w dolinach - podaje portal twojapogoda.pl. W wielu miejscach Polki może pojawić się także śnieg z deszczem.

Gdzie spadnie pierwszy śnieg?

Synoptycy wskazują, że początek listopada może przynieść prawdziwe zimową aurę na nizinach. W pierwszej połowie miesiąca częściej będzie padał śnieg z deszczem, ale już po 20 listopada może pojawić się prawdziwa zima. Na ternach nizinnych prognozowane są duże opady deszczu, zaś w Tatrach oraz Beskidzie Żywieckim będzie padał śnieg. Portal twojapogoda.pl podaje, że spaść może nawet 10-15 centymetrów białego puchu. Spodziewane są również zamiecie śnieżne i silny wiatr. Kolejny tydzień przyniesie dalszy ciąg rozwoju zimowej pogody. Sypać będzie już na całym obszarze górskim, a nawet w dolinach. Meteorolodzy prognozują, że na ternach nizinnych, na południu Polski może spaść 1 centymetr pokrywy śnieżnej. Wszystko wskazuje, że w najbliższym czasie czeka na zmienna pogoda. W takim okresie należy szczególnie zadbać o swoje zdrowie. Najlepiej jest ubierać się na cebulkę i zainwestować w wygodne, nieprzemakalne buty.