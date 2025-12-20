Wrzuć jedną do pralki i ją włącz na 60 stopni. Usunie pleśń i brzydki zapach, a bęben będzie czysty. Czyszczenie pralki

Twoja pralka nieprzyjemnie pachnie, a na uszczelkach pojawia się pleśń, psując świeżość prania?

Wrzuć do pralki i ją włącz, a pleśń i brzydki zapach znikną

Czyszczenie pralki domowym sposobem to tani i skuteczny sposób na utrzymanie urządzenia w czystości i sprawności przez długie lata. Nie jest tajemnicą, że czysta pralka gwarantuje nam czyste i pachnące świeżością pranie. Z racji tego, że pod wpływem wilgoci w jej wnętrzu szybko rozwija się pleśń, a w efekcie wydobywa się nieprzyjemny zapach i pranie śmierdzi stęchlizną, to warto pamiętać o regularnym czyszczeniu urządzenia. Zaleca się powtarzanie tej czynności przynajmniej raz w miesiącu. A czym czyścić pralkę z pleśni? Tu niewątpliwie pomocne będą domowe sposoby na czyszczenie pralki z wykorzystaniem składników, które większość z nas ma w swojej kuchni. Jednym z najlepszych środków czyszczących jest kapsułka do zmywarki. Jedna taka tabletka znakomicie sprawdzi się również w usuwaniu pleśni i brzydkiego zapachu z pralki. Wystarczy, że wrzucisz ją do bębna i ustawisz puste pranie na program o temperaturze co najmniej 70 stopni Celsjusza. Po zakończeniu cyklu z wnętrza urządzenia będzie wydobywać się świeży zapach, a po grzybie czy pleśni nie będzie ani śladu.

Czyszczenie pralki domowymi sposobami. Jak to zrobić?

Czyszczenie pralki warto rozpocząć od wymycia poszczególnych jej elementów, w których często gromadzi się brud i resztki detergentów. Najpierw namocz w roztworze wody z sodą oczyszczoną pojemnik na proszek. Po 15 minutach wyszoruj go szczoteczką lub gąbką. W ten sposób pozbędziesz się z niego kamienia i zaschniętych resztek detergentów. Następnie gąbką wymyj gumowy kołnierz wokół bębna. Staraj się dotrzeć w każdy jego zakamarek. Oczywiście ważne jest również to, aby po każdym praniu pozostawić uchylone drzwiczki urządzenia, aby osuszyć bęben.