Wlej do muszli klozetowej i idź odpocząć. Usunie kamień, zacieki i udrożni odpływ tak, że już nigdy nie wezwiesz hydraulika. Sposób na czyszczenie muszli klozetowej

Czyszczenie toalety to podstawa higieny, a muszla klozetowa to siedlisko bakterii i kamienia.

Odkryj domowe sposoby na lśniącą toaletę, które są równie skuteczne jak chemia, ale bezpieczniejsze dla środowiska.

Poznaj przepis na prosty płyn z kwasku cytrynowego i octu, który usunie kamień i zacieki, gdy Ty odpoczywasz.

Sprawdź, jak szybko i tanio zadbać o czystość toalety – szczegóły i przepisy znajdziesz w artykule!

Domowy płyn do WC. Usuwa kamień i zacieki, gdy ty odpoczywasz

Nikogo nie trzeba przekonywać, że czyszczenie toalety to podstawa zdrowia i higieny. Muszla klozetowa to jedno z najbrudniejszych miejsc w całym domu, gdzie zbiera się wiele groźnych dla zdrowia bakterii oraz drobnoustrojów. Niedokładnie i zbyt rzadkie czyszczenie muszli klozetowej prowadzi również do osadzania się kamienia oraz osadów, które z czasem tworzą żółte, nieestetyczne zacieki.

W ostatnim czasie coraz większą popularnością cieszą się domowe sposoby na sprzątanie. Wiele osób przekonuje, że musisz kupować silnej chemii, aby dokładnie wyczyścić swój dom. Naturalne metody mogą sprawdzić się również podczas czyszczenia muszli klozetowej. Często działają one bardzo podobnie, jak kupne płyny do WC, a są przy tym bezpieczniejsze dla środowiska i mniej żrące.

Do czyszczenia muszli klozetowej świetnie sprawdzi się mieszanka kwasku cytrynowego, mąki, soli oraz płynu do naczyń. Przygotowanie takiego środka do czyszczenia zajmie Ci dosłownie kilka sekund. Wystarczy, że do niewielkiej miseczki nalejesz odrobinę wody, dodasz 2 łyżki mąki, soli, kwasku cytrynowego (opcjonalnie może być także soda oczyszczona) oraz 3 łyżki płynu do mycia naczyń. Całość należy dokładnie wymieszać, aby powstawała jednolita zawiesina. Wlej ją do muszli klozetowej i dokładnie rozprowadź po ściankach muszli klozetowej. Nie zapominaj o kołnierzu, to tam często zbiera się najwięcej brudu. Najtrudniejszą część masz za sobą. Teraz zostaw mieszankę na około 2 godziny, niech zacznie działać. Kwasek cytrynowy oraz sól świetnie rozpuszczają trudne zabrudzenia, takie jak kamień i zacieki. Dodatkowo kwasek cytrynowy pomaga utrzymać czysty i drożny odpływ. Mąka neutralizuje brzydkie zapachy, a płyn do naczyń usuwa brud. Po 2 godzinach spłucz wodę, a muszla klozetowa będzie idealnie czysta.

Domowy płyn do czyszczenia WC

Innym sposobem na zachowanie muszli klozetowej w czystości jest ocet. Świetnie sprawdza się ona do szybkiego czyszczenia WC. Wystarczy bowiem wymieszać ocet z wodą w równych proporcjach i dodać kilka kropel płynu do naczyń. Tak przygotowaną mieszanką należy wyszorować wnętrze muszli klozetowej. Kwasowa formuła octu rewelacyjnie rozpuszcza kamień i osady. Ocet działa również przeciwbakteryjnie i niweluje brzydkie zapachy. Możesz go używać za każdym razem, gdy muszla klozetowa wymaga wyczyszczenia.

