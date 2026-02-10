Rozcieńcz krople w wodzie i co 2 tygodnie podlej storczyki. Łodygi będą się uginać pod ciężarem nowych kwiatów. Domowa odżywka do storczyków

Storczyki nie chcą kwitnąć? Znamy sekret na bujne pąki!

Dodaj do wody tylko jeden składnik, a Twoje storczyki rozkwitną jak nigdy dotąd.

Odkryj domowy sposób na zdrowe i pięknie kwitnące orchidee!

W sklepach ogrodniczych i kwiaciarniach jest mnóstwo preparatów do pielęgnacji storczyków. Jednak zanim sięgniemy po drogie odżywki, możemy wzmocnić i zmobilizować storczyki do kwitnienia domowym, znacznie tańszym sposobem.

Raz na dwa tygodnie dodaję do wody i podlewam storczyki. Kwiaty wypuszczają nowe pąki i długo kwitną

Podlewanie storczyków wymaga specjalnego sposobu, ponieważ orchidee są bardzo narażone na gnicie korzeni. Kwiat musi mieć możliwość pobierania wody z powietrza. Ustaw naczynie z wodą (najlepiej deszczówką lub odstaną miękką wodą z kranu) za doniczką — roślina sama pobierze tyle wody, ile będzie potrzebowała w danym momencie. Przy bezpośrednim podlewaniu pamiętaj, by unikać całkowitego zanurzania korzeni w wodzie. Raz na dwa tygodnie warto dodać do wody kilka kropel soku z cytryny. Cytryna zmienia odczyn wody na kwaśny, a wiele gatunków orchidei doskonale czuje się w takim środowisku. Dzięki temu wypuszcza nowe pąki kwiatowe. Dodatkowo taką mieszankę można przygotować do nabłyszczania liści. Woda z sokiem z cytryny ułatwi usunięcie zabrudzeń bez konieczności nadmiernego tarcia. To niezwykle ważne, bo liście łatwo uszkodzić. Żeby kwiaty były zdrowe, trzeba uważać, by nie zarysować powierzchni. Do nabłyszczania liści storczyków użyj więc odstanej wody zmieszanej z kilkoma kroplami soku z cytryny. Taką miksturą przetrzyj liście przy pomocy wacików kosmetycznych.

Woda ryżowa do podlewania storczyków

Inną domową odżywką do storczyków może być woda ryżowa. Jest bogata w fosfor, potas i magnez, które pobudzają storczyki do wytwarzania pędów kwiatowych. Łatwo ją przygotować, wystarczy wsypać 5 łyżek suchego ryżu do naczynia i zaleć 500 ml wody o temperaturze pokojowej. Po dwóch godzinach odcedzamy ryż, wodę wykorzystujemy do podlewania i namaczania storczyków raz na dwa tygodnie.

Stanowisko dla storczyków

Jeśli chodzi o miejsce ustawienia kwiatów, niektóre odmiany storczyków wolą stanowiska półcieniste, jak np. storczyki odmiany Phalaenopsis, a inne będą lepiej wzrastały w pełnym słońcu. Ogólnie orchidee to kwiaty ciepłolubne. Idealnie, jeśli ustawimy je w lekko zacienionym miejscu i w temperaturze nie niższej niż 22 stopni C. Trzeba też pamiętać, że storczyki są bardzo delikatne i źle znoszą przeciągi. Kwiaty w doniczce wymagają także odpowiedniego podłoża – musi być wyjątkowo chłonne, a zarazem przepuszczać powietrze. Dlatego najprościej będzie wybrać gotową mieszankę do storczyków. Jeśli jednak chcemy sami przygotować podłoże, warto użyć: kory sosnowej, łupin kokosa, keramzytu i torfu.

