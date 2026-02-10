Odkąd poznałam przepis na tę odżywkę do zamiokulkasa to przestałam czytać serwisy ogrodnicze. Pobudzająca herbatka, która odżywi zamiokulkasa po zimie

Zamiokulkas, popularna roślina doniczkowa, zimą może marnieć, co objawia się żółknięciem liści.

Naturalna odżywka z pokrzywy wzmocni roślinę i przyspieszy jej wzrost, chroniąc przed chorobami.

Chcesz wiedzieć, jak prawidłowo przygotować i stosować tę cudowną odżywkę, aby Twój zamiokulkas odzyskał blask?

Zamiokulkas tego potrzebuje. Podlewaj kwiat tą odżywką, a będzie lepiej rósł

Dobrze znosi susze, nie wymaga nadmiernego nawożenia i rośnie praktycznie na każdym stanowisku. Zamiokulkas zamiolistny to jedna z najpopularniejszych roślin doniczkowych. Charakteryzuje się długimi, sztywnymi i mięsistymi liśćmi. Jego minimalizm i prostota sprawiają, że jest to kwiat, który świetnie sprawdzi się w każdym wnętrzu.

Zamiokulkas, jak każdy kwiat doniczkowy, także przechodzi kalendarz pór roku i zimą może zacząć marnieć. Objawem, że z zamiokulkasem dzieje się coś niedobrego najczęściej są żółknące liście, które tracą swoją sztywność. Żółknięcie liści zamiokulkas najczęściej wiąże się z przelaniem i gniciem korzeni, a także z niedoborami nawozowymi. W przypadku tego pierwszego problemu należy przesadzić roślinę i pozbyć się przegniłych korzeni. Jeżeli winą jest brak substancji odżywczych to warto zaaplikować tą odżywkę. Do zamiokulkasa działa najlepiej naturalna odżywka z pokrzywy. Ten popularny chwast jest świetnym paliwem odżywczym dla wielu roślin doniczkowych. Do nawożenia zamiokulkasa sprawdzi się zarówno świeża, jak i suszona pokrzywa. Wystarczy, że zalejesz ją gorącą wodą i poczekasz, aż się zaparzy. Gdy już ostygnie należy podlewać mieszanką zamiokulkasa raz na dwa tygodnie. Odżywkę możesz stosować przez cały rok.

Pokrzywa w pielęgnacji roślin działa jak naturalny stymulator i przyspieszacz wzrostu. Wzmacnia pędy i układ korzeniowy, a także chroni przed chorobami i atakami szkodników.

Jak pielęgnować zamiokulkasa po zimie?

Przede wszystkim, po zimowym spoczynku, zamiokulkas będzie potrzebował świeżej ziemi. Warto go przesadzić do nieco większej doniczki, jeśli korzenie zaczynają wychodzić przez otwory drenażowe lub roślina wydaje się zbyt ciasno w obecnym pojemniku. Użyj dobrze przepuszczalnego podłoża, najlepiej mieszanki ziemi do sukulentów z dodatkiem perlitu lub piasku, aby zapewnić optymalne warunki dla bulw. Pamiętaj, aby nie przesadzać zbyt często – zamiokulkas lubi ciasne doniczki.

Po przesadzeniu, lub jeśli roślina nie wymaga jeszcze zmiany doniczki, zwiększ częstotliwość podlewania. Zimą zamiokulkas potrzebuje bardzo mało wody, ale wiosną i latem jego zapotrzebowanie rośnie. Podlewaj obficie, ale dopiero gdy wierzchnia warstwa ziemi całkowicie przeschnie. Upewnij się, że woda nie zalega w podstawce, ponieważ może to prowadzić do gnicia korzeni.

Wraz ze wzrostem intensywności światła, zamiokulkas zacznie intensywniej rosnąć. Wiosną i latem możesz zacząć nawozić roślinę. Wybierz nawóz do roślin zielonych, o zbilansowanym składzie, i stosuj go raz na 2-4 tygodnie, zgodnie z zaleceniami producenta. Pamiętaj, aby nie przesadzić z ilością nawozu, ponieważ zamiokulkas jest wrażliwy na przenawożenie.