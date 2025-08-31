Zamiokulkas się buntuje i nie chce wypuszczać nowych liści? Tak pogonisz go do wzrostu. Zielone, lśniące gałązki pojawią się po zastosowaniu tej domowej odżywki

Zamiokulkas, choć uznawany za "żelazną roślinę", potrzebuje odpowiednich warunków do wzrostu, a brak nowych liści może świadczyć o zaniedbaniach.

Nieprawidłowe podlewanie, zbyt mała doniczka czy niewłaściwe oświetlenie to częste przyczyny problemów z rozwojem tej popularnej rośliny.

Rozwiązaniem może być prosta, domowa odżywka, która dostarczy roślinie niezbędnego azotu, wzmacniając ją i pobudzając do wypuszczania nowych liści.

Zamikulkas zamiolistny nie chce wypuszczać nowych liści? Mamy na to sposób. Domowa odżywka może pomóc w pielęgnacji i sprawić, że zamiokulkas zacznie wypuszczać łodygi. Ten popularny kwiat doniczkowy nazywany jest żelazną rośliną, bo nie ma zbyt wielu wymagań i potrafi przetrwać w trudnych warunkach. Jednak, kiedy nie ma zapewnionych podstawowych warunków, nie wygląda najlepiej. Zamiast wypuszczać nowe liście, zatrzymuje się, a z czasem marnieje. Co zrobić, by zmobilizować kwiat do wzrostu?

Zamiokulkas zamiolistny — zasady pielęgnacji

Zamiokulkas najlepiej rośnie w żyznej, próchniczej i przepuszczalnej glebie o kwaśnym odczynie. Podczas przesadzania kwiatu wybieramy ceramiczną doniczkę, kilka centymetrów większą od poprzedniej. Jeśli chodzi o stanowisko odpowiednie dla zamiokulkasa, powinno być jasne jednak nie bezpośrednio nasłonecznione. Roślina toleruje także częściowe zacienienie. Najgorsze są dla niej skrajności — ostre słońce parzy liście i pojawiają się na nich brązowe plamy. Z kolei w bardzo ciemnych miejscach liście wyciągają się i stają się jasnozielone. Optymalna temperatura dla zamii to 25 stopni C, poniżej 5 stopni C roślina zamiera. Warto też pamiętać, że łodygi zamiokulkasa wyginają się w kierunku światła, dlatego, jeśli chcemy cieszyć się ładnym kształtem zamii, pamiętajmy o obracaniu doniczki co jakiś czas. Ważne jest też umiarkowane podlewanie. Zamiokulas lepiej znosi suszę niż nadmiar wody. Roślina gromadzi jej zapasy w liściach oraz korzeniach. Dlatego wytrzyma nawet długie tygodnie bez wody, natomiast jej nadmiar może ją uśmiercić. Przelany zamioklukas gnije od korzeni, następnie gubi liście. Najlepiej podlewać go w momencie, gdy wierzchnia warstwa podłoża zupełnie przeschnie. Do nawadniania używamy odstanej wody w temperaturze pokojowej. Zamia lubi także zraszanie miękką wodą.

Zamioklukas zamiolistny nie chce wypuszczać nowych liści? Podlej go tą domową odżywką

Zamiokulkas nie wypuszcza nowych liści z kilku powodów. Czasami jest to zbyt mała doniczka, brak światła, niewłaściwe podlewanie lub też nieprawidłowe pH gleby. Bywa także, że roślina potrzebuje nawozu. Warto przygotować domową odżywkę z żelatyny. Wzbogaci roślinę o potrzebny jej azot. Poprawi ukorzenienie, wzmocni obecne liście i sprawi, że pojawią się nowe. Żeby przygotować miksturę, rozpuść łyżeczkę żelatyny w szklance gorącej (niewrzącej) wody. Gdy ostygnie, dodaj jeszcze trzy szklanki zimnej wody i podlej zamiokulkasa. Powtarzaj ten zabieg raz w miesiącu.

