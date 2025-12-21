Wielki jubileusz światowego fenomenu „THE PHANTOM OF THE OPERA” – po raz pierwszy w Polsce w angielskiej wersji językowej

2025-12-21 16:32

To bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych nadchodzącego roku. W ramach celebrowania 40-lecia światowej premiery, legendarny musical Andrew Lloyda Webbera – „THE PHANTOM OF THE OPERA” – zawita do Polski. Latem 2026 roku widzowie będą mieli niepowtarzalną okazję, by po raz pierwszy w historii zobaczyć tę epicką produkcję w angielskiej wersji językowej.

Arcydzieło, które zmieniło historię rozrywki

Od premiery na londyńskim West Endzie w 1986 roku, „Upiór w Operze” stał się synonimem teatralnego geniuszu. Obejrzany przez ponad 160 milionów widzów w 205 miastach, zdobył przeszło 70 prestiżowych nagród, w tym 7 statuetek Tony i 4 nagrody Oliviera. Teraz ta monumentalna produkcja przyjeżdża do Polski, oferując jakość znaną z największych scen świata.

Ponadczasowa historia w nowoczesnym wydaniu

Zainspirowany klasyczną powieścią Gastona Leroux, musical opowiada o fatalnej fascynacji i nieszczęśliwej miłości tytułowego Upiora do młodej sopranistki Christine Daaé. To opowieść o pasji, talencie i mroku, która od dekad nie traci na aktualności, wciąż wzruszając kolejne pokolenia widzów.

Rozmach, który zapiera dech w piersiach

Polska publiczność doświadczy spektaklu o wyjątkowej skali artystycznej i produkcyjnej. To przedsięwzięcie logistyczne i artystyczne na niespotykanym poziomie:

  •   Ponad 100-osobowy zespół: artyści światowej klasy, wirtuozi muzyczni oraz sztab techniczny dbający o każdy detal.
  • Wizualny majstersztyk: ponad 230 misternie wykonanych kostiumów oraz spektakularna scenografia przenosząca widzów wprost do podziemi Opery Paryskiej.
  •  Nieśmiertelne utwory: kultowe kompozycje, takie jak „The Phantom of the Opera”, „Think of Me” czy „The Music of the Night”.

Kiedy i gdzie?

  • 12–16 czerwca 2026 r. – PreZero Arena Gliwice
  • 23–28 czerwca 2026 r. – ERGO ARENA Gdańsk/Sopot

Spektakle zostaną zaprezentowane w dwóch nowoczesnych obiektach, które pozwolą na pełną ekspozycję efektów specjalnych.

