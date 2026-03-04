Tak podróżują Polki. Najchętniej wybierane kierunki i towarzystwo

Kobiety coraz częściej dominują w planowaniu podróży, stawiając na jakość i autentyczne przeżycia.

Europejskie kierunki, takie jak Włochy czy Hiszpania, wciąż są popularne, ale rośnie zainteresowanie Marokiem.

City breaki, hotele butikowe i oferta wellness to kluczowe elementy kobiecych wyjazdów.

Chcesz dowiedzieć się, jak podróżują kobiety i co jest dla nich najważniejsze?

Kobiety nie tylko coraz częściej wyjeżdżają, ale również decydują o tym, jak i dokąd wyruszyć, chcąc podróżować po swojemu. Z danych eSky.pl wynika, że to one w wielu przypadkach odpowiadają dziś za organizację wakacji czy city break’ów – zarówno rodzinnych, jak i realizowanych w gronie przyjaciół. W praktyce oznacza to większą świadomość wyboru, dokładniejsze planowanie i poszukiwanie ofert dopasowanych do konkretnych potrzeb. Wyjazdy kobiet są nastawione przede wszystkim na budowanie relacji z bliskimi i poszukiwanie wyjątkowych przeżyć.

Nie chodzi już o to, by zobaczyć jak najwięcej, ale by poczuć jak najgłębiej. Relaks, jakość, estetyka i autentyczne przeżycia są dziś ważniejsze niż tempo. Kobiety podróżują po to, by doświadczać nowych kultur i niesamowitych przygód oraz budować relacje z bliskimi. Klientki eSky coraz częściej wyjeżdżają nie tylko na jedne wakacje, ale robią sobie kilka krótkich przerw w roku na przerwanie rutyny, oderwanie się od codzienności i spędzenie czasu w zupełnie innym otoczeniu

– mówi Katarzyna Hauton, Group Brand Manager w internetowym biurze podróży eSky.pl.

Najczęściej wybierane przez kobiety pozostają kierunki europejskie – takie jak Włochy, Hiszpania czy Malta, które łączą przewidywalność, dobrą infrastrukturę i szeroką bazę hotelową. Gwarantują doskonałą pogodę oraz wiele miejsc do odkrycia. Kobiety doceniają te destynacje również ze względu na wyjątkową kuchnię. Krótszy czas lotu i łatwość organizacyjna sprawiają, że Europa pozostaje pierwszym wyborem. Jednak coraz częściej stawiają też na przeżywanie autentycznych doświadczeń w znacznie mniej oczywistych miejscach, takich jak. Maroko. Panie najchętniej rezerwują 3- i 4-dniowe city breaki w niewielkich grupach od 2 do 4 osób i są to zarówno „babskie wypady”, jak i rodzinne wycieczki.

Warto podkreślić, że kobiece podróżowanie coraz częściej koncentruje się wokół jakości doświadczeń, a nie wyłącznie liczby odwiedzonych miejsc. Popularnością cieszą się hotele butikowe, obiekty z ofertą wellness i spa, a także wyjazdy, które łączą zwiedzanie z czasem na odpoczynek. Hotele 4* i 5* stanowią ponad 55 proc. wszystkich rezerwacji realizowanych przez kobiety. Warto podkreślić, że zazwyczaj wybierają one hotel ze śniadaniem, stawiając na komfortowy i spokojny poranek oraz doświadczanie lokalnych smaków w trakcie dnia.4-dniowy włoski city break w Kalabrii w pakiecie Lot+Hotel ze śniadaniem na eSky.pl można zarezerować już od 479 zł od osoby. 4 dni w Lloret de Mar to koszt od 589 zł za osobę za przelot oraz pobyt w hotelu ze śniadaniem. Za wiosenny babski wypad na Maltę użytkowniczki eSky Group zapłacą od 709 zł za pakiet dynamiczny Lot+Hotel ze śniadaniem. 4-dniowa przygoda w Marrakeszu, obejmująca przelot wraz z hotelem ze śniadaniem, to z kolei koszt od 759 zł od osoby.

