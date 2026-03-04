Był na dworcu w Poznaniu. Potem nikt go już nie widział. Trwają poszukiwania 13-letniego Igora

- Policja w Swarzędzu poszukuje 13-letniego Igora Tujdowskiego, który 1 marca 2026 roku oddalił się z dworca PKP w Poznaniu i nie nawiązał kontaktu z rodziną.
- Igor ma około 168 cm wzrostu, krępą sylwetkę, kręcone włosy i ubrany był w jasno-niebieskie jeansy, brązową bluzę z kapturem i sportowe buty Nike; miał ze sobą biały plecak Adidas.
- Osoby posiadające informacje o zaginionym proszone są o kontakt z policją pod numerem 47 77 148 00 lub 112, a policja zapewnia anonimowość informatorom.
Zaginięcie młodego chłopca wywołało duże zaniepokojenie wśród jego najbliższych. Funkcjonariusze apelują do mieszkańców obu miast o czujność i kontakt, jeśli ktoś zauważy chłopca odpowiadającego rysopisowi lub wie, gdzie może przebywać.
Rysopis Igora Tujdowskiego:
- wiek: 13 lat
- wzrost: około 168 cm
- sylwetka: krępa
- włosy: średniej długości, kręcona grzywka
- ubiór w chwili zaginięcia: szerokie, jasno-niebieskie jeansy, brązowa bluza z kapturem, sportowe buty marki Nike
- dodatkowo: plecak biały firmy Adidas
Osoby, które widziały Igora lub posiadają informacje o jego miejscu pobytu, proszone są o pilny kontakt z policją pod numerem telefonu 47 77 148 00 lub pod numerem alarmowym 112. Policja zapewnia, że wszystkie zgłoszenia będą traktowane priorytetowo, a tożsamość informatorów pozostanie anonimowa.
Rodzina i policja apelują także do młodzieży i znajomych Igora, aby niezwłocznie zgłosili wszelkie informacje, jeśli wiedzą, gdzie chłopiec się udał. Funkcjonariusze przypominają, że szybka reakcja i współpraca mieszkańców są kluczowe w przypadku zaginionych dzieci.
Na razie nie wiadomo, dlaczego Igor oddalił się z dworca, ani jakie były jego plany. Policja analizuje monitoring i sprawdza okoliczne miejsca, w których mógł przebywać.