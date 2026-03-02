Nagle wyszła z pracy i zniknęła bez śladu! Tajemnicze zniknięcie 51-letniej Agnieszki

2 marca 2026 roku w Gowarzewie zaginęła 51-letnia Agnieszka Bogusławska, która wyszła do pracy w Swarzędzu i nie wróciła do domu.

Kobieta ma 165 cm wzrostu, jest średniej budowy ciała, ma długie, ciemne włosy. W dniu zaginięcia ubrana była w niebieską kurtkę, czarne spodnie dresowe i jasne botki.

Osoby posiadające informacje o zaginionej proszone są o kontakt z Komisariatem Policji w Swarzędzu pod numerem 47 77 148 00 lub alarmowym 112.

Jak informuje policja, do zaginięcia doszło w poniedziałek, 2 marca 2026 roku. 51-letnia Agnieszka Bogusławska około świtu opuściła miejsce zamieszkania przy ul. Tuleckiej w Gowarzewie, udając się do pracy w Swarzędzu przy ul. Średzkiej. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kobieta wyszła z pracy przed czasem. Od tego momentu nie nawiązała kontaktu z najbliższymi i nie powróciła do domu.

Zaginiona ma około 165 cm wzrostu, jest średniej budowy ciała, ma długie, ciemne włosy. W chwili zaginięcia była ubrana w niebieską kurtkę, czarne spodnie dresowe oraz jasne buty typu botki.

Poszukiwania prowadzą policjanci z Komisariatu Policji w Swarzędzu, którzy apelują do wszystkich osób mogących posiadać informacje na temat miejsca pobytu zaginionej o pilny kontakt. Każda, nawet z pozoru nieistotna informacja, może okazać się kluczowa.

Osoby, które widziały Agnieszkę Bogusławską lub wiedzą, gdzie może przebywać, proszone są o niezwłoczny kontakt z policjantami pod numerem telefonu 47 77 148 00 lub pod numerem alarmowym 112.