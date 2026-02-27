Zabrał jej szansę na urodzenie dziecka! Ginekolog z Poznania może trafić do więzienia nawet na 20 lat

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-02-27 11:29

Szokujące ustalenia śledczych w sprawie lekarza z Poznania. Ginekolog podczas operacji 24-letniej pacjentki miał pozbawić ją możliwości zajścia w ciążę. Prokuratura kończy śledztwo, a lekarz usłyszał poważne zarzuty. Grozi mu do 20 lat więzienia.

Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, poznańska prokuratura jest na końcowym etapie postępowania wobec ginekologa, który podczas operacji młodej kobiety miał doprowadzić do jej trwałego ubezpłodnienia. Informację potwierdził rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak.

Pacjentka trafiła do szpitala w kwietniu 2024 roku z podejrzeniem zmiany na prawym jajniku. Jak opisała „Gazeta Wyborcza”, w trakcie zabiegu lekarz usunął nie tylko jajnik z guzem, ale także drugi jajnik, macicę oraz jajowody.

Wyciął prawy jajnik z guzem i ciął dalej, nie czekając na wynik badania histopatologicznego: śródoperacyjnego i końcowego. Potem podyktował do protokołu operacji nieprawdziwe informacje – napisała „Gazeta Wyborcza”.

Prok. Łukasz Wawrzyniak przekazał PAP, że biegli stwierdzili nieprawidłowości w przeprowadzeniu zabiegu. Lekarz miał działać bez świadomej zgody pacjentki na tak szeroki zakres operacji i jej konsekwencje, a także poświadczyć nieprawdę w dokumentacji medycznej.

Podejrzany lekarz został przesłuchany i usłyszał zarzuty. Nie przyznał się do winy. Za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci pozbawienia zdolności płodzenia grozi mu do 20 lat więzienia. Prokuratura nie zastosowała wobec niego środków zapobiegawczych – lekarz stawia się na wezwania i nie utrudnia postępowania.

Sprawę skomentował również cytowany przez „Gazetę Wyborczą” krajowy konsultant w dziedzinie ginekologii onkologicznej prof. Mariusz Bidziński, który ocenił, że decyzje poznańskiego lekarza „były nie tylko nieprawidłowe, ale też nieprofesjonalne”. 

