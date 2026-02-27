Koniec poszukiwań w Poznaniu. Manul Bożenka wróciła cała i zdrowa!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
2026-02-27 8:04

Po kilku dniach niepokoju i ogólnopolskiego poruszenia z Poznania napłynęły wreszcie dobre wiadomości. Manul Bożenka, która zniknęła z ogrodu zoologicznego, została odnaleziona. Zwierzę jest całe i zdrowe, a pracownicy zoo nie kryją ulgi po zakończeniu dramatycznych poszukiwań. - Była na terenie pawilonu zwierząt nocnych - mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji.

Koniec poszukiwań w Poznaniu. Manul Bożenka wróciła cała i zdrowa!

i

Autor: Zoo Poznań/ Facebook

O odnalezieniu zwierzęcia poinformowało zoo w Poznaniu we wpisie w mediach społecznościowych.

BOŻENKA ODNALEZIONA! 

Nasz manul wrócił – cały, zdrowy i… wyglądający tak, jakby właśnie był na weekendowym city breaku, a nie z nieplanowanej eskapadzie – przekazali w piątkowy (27 lutego) poranek pracownicy ogrodu.

Z przekazanych informacji wynika, że Bożenka przez ostatnie dni przemieszczała się w pobliżu zoo. Była widywana m.in. w rejonie Jezioro Maltańskie oraz przy Staw Olszak. Najważniejsze jednak, że jej stan zdrowia nie budzi niepokoju.

Najważniejsze – jest w dobrym stanie. Do poniedziałku pozostanie na obserwacji, żebyśmy mieli pewność, że wszystko jest w porządku – poinformowało zoo, dziękując jednocześnie mieszkańcom za czujność i liczne zgłoszenia.

Dziękujemy za wszystkie sygnały, udostępnienia i czujność. To naprawdę miało znaczenie. Bożenka melduje się z powrotem na pokładzie. A my wreszcie oddychamy.

Przypomnijmy, że informacja o zniknięciu manula z poznańskiego zoo obiegła całą Polskę. Sprawa wzbudziła ogromne emocje, tym bardziej że – jak podkreślali pracownicy ogrodu – tym razem nie była to zwykła ucieczka zwierzęcia. Bożenka zniknęła w nocy z 24 lutego, między godziną 18.00 a 7.00, a wszystko wskazywało na działanie człowieka.

To nie było zaniedbanie tylko próba kradzieży – mówił w rozmowie z Super Express Remigiusz Koziński, kierownik Działu Nowego Zoo i Edukacji.

Dla wielu poznaniaków cała sytuacja przywołała wspomnienia z 2020 roku, gdy z ogrodu uciekł Ferdynand – brat Bożenki. Wówczas zwierzę samo wydostało się z wybiegu i po kilku dniach zostało odnalezione w pobliżu zoo. Tym razem historia miała znacznie bardziej niepokojący przebieg, ale zakończyła się szczęśliwie.

Bożenka jest już z powrotem pod opieką specjalistów.

Pokazowe karmienie w myślęcińskim zoo to prawdziwy hit! Byliśmy na miejscu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POZNAŃ ZOO
ZOO POZNAŃ