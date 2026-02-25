Manul Bożenka szuka doznań na wolności. Dzika kotka uciekła z poznańskiego zoo

Z poznańskiego zoo uciekła samica manula stepowego o imieniu Bożenka.

Pracownicy zoo podejrzewają, że zwierzę mogło zostać wypuszczone celowo i proszą o pomoc w poszukiwaniach.

Bożenkę można rozpoznać po braku lewego oka; w przypadku zauważenia, należy skontaktować się z zoo (+48 663 110 436) lub Strażą Miejską (986), unikając zbliżania się do zwierzęcia.

Bożenka na gigancie. Gdzie jest manul stepowy?

Szokujące wieści z poznańskiego zoo. We wtorek, 24 lutego, ze swojego wybiegu uciekła Bożenka - samica manula stepowego.

„W trakcie porannego obchodu zauważono, że zostały otwarte pomieszczenia, w których zwierzę przebywało. Z naszych ustaleń wynika, że mogła zostać wypuszczona celowo przez nieznanego sprawcę” - przekazali pracownicy ZOO Poznań za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Dziki manul na wolności. Co robić? Jak rozpoznać?

Ogród zoologiczny zaapelował o pomoc w poszukiwaniach, prosząc o czujność i uważne rozglądanie się w okolicy zoo i terenów do niego przyległych.

Manul to niewielki, szary, dziki kot o gęstym futrze, płochliwy i unikający kontaktu z ludźmi. Jak podają opiekunowie Bożenki, uciekinierkę można poznać bo jej znaku charakterystycznym - braku lewego oka, które straciła w młodym wieku.

Co ważne, w przypadku zauważenia Bożenki, lepiej się do niej nie zbliżać. Jak tłumaczy poznańskie zoo, zaginiony manul nie jest zwierzęciem oswojonym ani udomowionym, a w sytuacji stresu może się bronić.

Co zatem robić, gdy spotkamy uciekinierkę Bożenkę na swojej drodze? Natychmiastowy skontaktować się z zoo w Poznaniu pod numerem telefonu +48 663 110 436 lub ze Strażą Miejską - 986.

