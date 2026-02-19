Renault Clio: Rewolucja w miejskim stylu! Ikona w nowej odsłonie

Clio to model z bogatą historią. Od prostego, miejskiego auta z lat 90., poprzez kolejne generacje, aż po nowoczesnego hatchbacka z zaawansowanymi technologiami. Każda generacja modelu dokonywała prawdziwej rewolucji, aby zachować swoją pozycję lidera na przestrzeni kolejnych epok. Dzisiaj Clio 6 dokonuje kolejnej rewolucji, zarówno w swym wyglądzie jak i wnętrzu.

Renault Clio zrewolucjonizowało wygląd i wnętrze

Nowe Renault Clio wyróżnia się wyrazistym designem i proporcjami dodającymi prestiżu. Jak podkreśla producent, zmiany te mają na celu jasne określenie ambicji modelu. Imponujący wygląd idzie w parze z wysokimi osiągami nowej gamy silników, które znajdują się w ścisłej rynkowej czołówce pod względem efektywności energetycznej.

U szczytu tej gamy plasuje się zespół napędowy full hybrid E-Tech o mocy 160 KM. Bardziej oszczędny i bardziej wydajny od swego poprzednika, jest w stanie osiągnąć zużycie paliwa niższe o nawet 40% w porównaniu z silnikiem spalinowym i poruszać się w trybie wyłącznie elektrycznym przez nawet 80% czasu jazdy po mieście i w strefach podmiejskich.

Nowe Clio w swej podstawowej wersji jest dostępne z silnikiem benzynowym o mocy 115 KM, którego wersja dwupaliwowa benzyna-LPG (120 KM ze skrzynią biegów EDC) trafi na rynek w drugiej połowie 2026 roku. Silnik benzynowy o mocy 115 KM jest dostępny z manualną skrzynią biegów, a później w tym roku będzie dostępny też z automatyczną skrzynią biegów EDC.

Wnętrze Renault Clio z podwójnym ekranem

Wnętrze nowego Clio to prawdziwa rewolucja. Podwójny ekran openR w kształcie litery „V”, system multimedialny openR link z wbudowanymi usługami Google (zapewniający dostęp do ponad 100 aplikacji nawigacyjnych, aplikacyjnych i rozrywkowych) – co jest nowością w tej klasie aut – oraz liczne technologie pokładowe i systemy wspomagania prowadzenia najnowszej generacji znacząco podwyższają klasę samochodu i sytuują go na granicy wyższego segmentu.

Google Assistant zapewnia sterowanie głosowe, podczas gdy Google Maps oferuje płynną nawigację. Nowe Renault Clio może być wyposażone nawet w 29 systemów wspomagania prowadzenia (ADAS) najnowszej generacji. Dedykowane kolory – czerwony absolutny i zielony absolutny czynią go wyjątkowym.

To nie przypadek, że łącznie sprzedano niemal 17 milionów egzemplarzy Clio w 120 krajach na całym świecie, co czyni z niego najlepiej sprzedający się francuski samochód wszech czasów, niezależnie od generacji i dla wielu klientów symbol segmentu B.

Renault Clio dostępne jest już w salonach w ofercie już od 770 zł netto / miesiąc w najmie Renault.

Szczegóły: