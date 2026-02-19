Śmierć 14-latki w centrum miasta. Widok na miejscu łamie serce

Dramatyczne sceny o świcie

Do tych wstrząsających wydarzeń doszło w piątek, 13 lutego. Jak podaje portal 7dni.pila.pl, około godziny 4:00 rano oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pile odebrał mrożące krew w żyłach zgłoszenie. Wynikało z niego, że przy garażach zlokalizowanych na alei Wojska Polskiego leży młoda dziewczyna. Na miejsce natychmiast wysłano służby ratunkowe, rozpoczynając walkę z czasem. Niestety, finał tej akcji okazał się tragiczny. Pomimo podjętej reanimacji życia 14-latki nie udało się uratować.

Co tam się wydarzyło?

Polska policja potwierdza doniesienia o śmierci nastolatki, jednak sprawa budzi ogromne emocje i rodzi wiele pytań. Z wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, o których informuje rzecznik pilskiej policji, wynika, że zdarzenie nie nosi znamion przestępstwa. Obecnie trwają intensywne czynności wyjaśniające, które prowadzone są pod ścisłym nadzorem Prokuratury Rejonowej w Pile. Śledczy starają się zrekonstruować ostatnie chwile życia dziewczyny.

Służby są jednak bardzo oszczędne w słowach. Funkcjonariusze podkreślają jednak, że sprawa jest wyjątkowo delikatna. Ze względu na dobro bliskich oraz charakter zdarzenia, policja odmawia komentowania szczegółów i nie ujawnia dokładnych okoliczności śmierci 14-latki. Tymczasem w miejscu, gdzie doszło do tragedii, poruszeni mieszkańcy zaczęli zapalać znicze, oddając hołd zmarłej nastolatce.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli czujesz, że znajdujesz się na życiowym zakręcie, przeżywasz kryzys emocjonalny lub masz myśli samobójcze, nie pozostawaj z tym sam. Pomoc jest na wyciągnięcie ręki – skorzystaj ze wsparcia specjalistów i psychologów dyżurujących pod poniższymi numerami:

116 111 – Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

– Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 123 – Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych

– Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych 800 121 212 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

– Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 108 108 – Wsparcie dla osób po stracie bliskich i będących w żałobie

– Wsparcie dla osób po stracie bliskich i będących w żałobie 800 111 123 – Tumbo Pomaga (pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie)

– Tumbo Pomaga (pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie) pokonackryzys.pl

Pamiętaj! W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia nie zwlekaj i koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.