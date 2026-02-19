To będzie koniec zimy 2026. Ma być nawet 20 stopni! Naukowcy podali dokładną datę! Tego dnia po "zimie stulecia" mają zostać już tylko zakurzone sanki.

Tegoroczna zima, choć intensywna, powoli ustępuje miejsca cieplejszej aurze.

Naukowcy przewidują, że już 1 marca nastąpi przełom, przynosząc ocieplenie w całym kraju.

Przygotuj się na ostatnie mrozy do 20 lutego, zanim temperatury zaczną rosnąć.

Sprawdź, kiedy dokładnie nadejdzie wiosna i jakiej pogody możemy się spodziewać!

Kiedy skończy się zima i przyjdzie wiosna? Naukowcy już to wiedzą

O tegorocznej zimie można wiele powiedzieć. Zdecydowanie wykracza ona poza normę ostatnich lat dla naszego kraju. Dla jednym to typowa zima, jaką pamiętają z dzieciństwa, a dla młodszego pokolenia warunki, do jakich nie przywykli. Jedno jest pewne, siarczyste i ostre mrozy mogą się już niebawem skończyć. Jak podaje portal twojapogoda.pl naukowcy wskazali, do kiedy ma trwać zima 2026.

Zima choć nadal nie powiedziała ostatniego słowa powoli zaczyna się wycofywać. Najnowsze modele pogodowe ECMWF i jego amerykańskiego odpowiednika GFS wskazują nagłe ocieplenie, które pojawi się w całym kraju. W serwisie twojapogoda.pl czytamy, że już niebawem przywitamy bardziej ciepłe dni. Zanim to jednak nastąpi musimy przyszykować się na ostatnie podrygi zimy. Jeszcze do piątku, 20 lutego na terenie całego kraju utrzyma się fala mrozów, a lokalnie termometry mogą wskazać nawet temperatury poniżej -15 stopni Celsjusza. Wszystko wskazuje jednak, że to już schyłek tak mroźnej i zimowej aury. Wszystko ma się odmienić, gdy w kalendarzu wybije 1 marca.

Weekend 28 lutego/1 marca może być przełomowy w pogodzie. Wtedy to rozpoczną się zmiany, który przyniesie ze sobą niż. Wędrujący znad zachodu front najpierw przyniesie opady śniegu, by potem zamienić się w śnieg z deszczem i w końcu sam deszcz. W sobotę, 28 lutego jeszcze w wielu rejonach Polski może panować kilkunastu stopniowy mróz będzie się zmniejszać w ciągu dnia. Do końca dnia w wielu rejonach spodziewane są już temperatury dodatnie.

Jeszcze cieplej będzie w niedzielę, 1 marca. To właśnie tego dnia pogoda ma się odmienić. Według portalu twojapogoda.pl termometry w Polsce wskażą od 1-4 stopni na wschodzie kraju, przez 5-7 stopni w centrum aż po 8-11 stopni w zachodnich rejonach. Następnie dni zapowiadają się równie ciepło. Termometry wskażą powyżej 5 stopni Celsjusza, a lokalnie może być nawet około 20 stopni. Żeby jednak nie było tak kolorowe, to wraz z ciepłym powietrzem może przyjść porywisty wiatr.