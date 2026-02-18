Tragiczny wypadek w Indiach! Nie żyje Polak. Był stewardem LOT-u!

Z ustaleń Onetu wynika, że w środę 18 lutego wcześnie rano 29-letni Michał oraz 27-letnia Agnieszka opuścili hotel w Gurgaon. Przed budynkiem czekała na nich taksówka. Celem podróży była Agra i zwiedzanie Tadź Mahal. Dojazd do celu nie doszedł jednak do skutku.

Jak podaje portal tribuneindia.com, około godziny 6.30 na drodze ekspresowej Kundli–Manesar–Palwal w tył taksówki uderzyła ciężarówka z wywrotką. W wyniku zderzenia kierowca stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w zaparkowaną na poboczu ciężarówkę. Samochód osobowy został całkowicie zmiażdżony.

Na miejscu wypadku zapanował chaos. Świadkowie zdarzenia zaalarmowali policję oraz pogotowie ratunkowe – relacjonuje portal tribuneindia.com, cytowany przez Onet.

Ranni kierowca taksówki oraz pasażerowie zostali wydobyci z wraku i przetransportowani do szpitala. Niestety, życia 29-letniego Michała oraz kierowcy Nafeesa nie udało się uratować. Fanpage „A Fly Guy’s Cabin Crew Lounge” poinformował, że zmarły Michał był stewardem Polskie Linie Lotnicze LOT.

Informację tę w rozmowie z Onetem potwierdził rzecznik przewoźnika.