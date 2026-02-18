Tragiczny wypadek w Indiach! Nie żyje Polak. Był stewardem LOT-u!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-02-18 19:42

Dramatyczne doniesienia! Jak informuje Onet, w Indiach doszło do tragicznego wypadku drogowego, w którym zginął członek personelu pokładowego Polskich Linii Lotniczych LOT. Do zdarzenia doszło w środowy poranek (18 lutego) na jednej z dróg ekspresowych, gdy polscy turyści jechali na zwiedzanie słynnego zabytku.

Tragiczny wypadek w Indiach. Nie żyje Polak.

Autor: Pradeepgaurs/ Shutterstock
Z ustaleń Onetu wynika, że w środę 18 lutego wcześnie rano 29-letni Michał oraz 27-letnia Agnieszka opuścili hotel w Gurgaon. Przed budynkiem czekała na nich taksówka. Celem podróży była Agra i zwiedzanie Tadź Mahal. Dojazd do celu nie doszedł jednak do skutku.

Jak podaje portal tribuneindia.com, około godziny 6.30 na drodze ekspresowej Kundli–Manesar–Palwal w tył taksówki uderzyła ciężarówka z wywrotką. W wyniku zderzenia kierowca stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w zaparkowaną na poboczu ciężarówkę. Samochód osobowy został całkowicie zmiażdżony.

Na miejscu wypadku zapanował chaos. Świadkowie zdarzenia zaalarmowali policję oraz pogotowie ratunkowe – relacjonuje portal tribuneindia.com, cytowany przez Onet.

Ranni kierowca taksówki oraz pasażerowie zostali wydobyci z wraku i przetransportowani do szpitala. Niestety, życia 29-letniego Michała oraz kierowcy Nafeesa nie udało się uratować. Fanpage „A Fly Guy’s Cabin Crew Lounge” poinformował, że zmarły Michał był stewardem Polskie Linie Lotnicze LOT.

Informację tę w rozmowie z Onetem potwierdził rzecznik przewoźnika.

Śmiertelny wypadek w Sieprawiu
