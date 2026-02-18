Rak, otyłość i depresja zżerają warszawiaków! Raport o stanie zdrowia w Warszawie niepokoi

Niepokojące wyniki raportu

Raport „Zdrowie Warszawianek i Warszawiaków – stan zdrowia mieszkańców stolicy w latach 2013–2023” dla stołecznego ratusza przygotowali eksperci z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dokument powstał na podstawie danych z NFZ dotyczących publicznych placówek medycznych. – Dokument prezentuje rzetelną wiedzę opartą na wszechstronnej analizie danych. Bardzo bym chciał, abyśmy mówiąc o problemach zdrowotnych i radząc jak je rozwiązywać, opierali się na danych naukowych, a nie na zasłyszanych prawdach – podkreśla rektor WUM prof. Rafał Krenke.

A statystyki wynikające z raportu – przerażają. Wciąż rośnie liczba chorych na nowotwory, zwłaszcza raka prostaty i raka piersi (profilaktyka w zakresie raka szyjki macicy spowodowała spadek tej grupy pacjentów). Lawinowo rośnie liczba osób z cukrzycą typu 2 oraz otyłość u dorosłych i dzieci. - Jeżeli chodzi o epidemiologię, to należałoby wskazać nadciśnienie tętnicze jako główną zachorowalność, która też rośnie w ostatnich latach – referuje wyniki raportu prof. Mariusz Panczyk z MUW.

Po pandemii niepokojąco nasiliła się też potrzeba leczenia psychicznego i terapii psychologicznych. Coraz więcej warszawiaków ma depresję. - Dane pokazują, że młodzież to dziś grupa bardzo zagrożona różnego rodzaju zaburzeniami, depresją, ale także zaburzeniami lękowymi, dlatego, że ten etap życia jest związany ogromnym stresem, z wchodzeniem na rynek pracy, z wieloma zmianami, które dziś są trudne – dodaje prof. Panczyk.

Są też pozytywne wiadomości

Ratusz wylicza natychmiast w kontrze pozytywne trendy raportu: Spadek zachorowań na raka płuca i raka szyjki macicy i lepsza wykrywalność chorób cywilizacyjnych

– Warszawa reaguje na te wszystkie wyzwania: inwestuje w profilaktykę, edukację, zdrowie psychiczne i promocję zdrowego stylu życia. W tym roku przeznaczymy niemal 36 mln zł na miejskie programy zdrowotne – podsumowuje wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

Kolejki do specjalistów w Warszawie mogą skutecznie zniechęcać niektórych mieszkańców stolicy do regularnych badań. Warto jednak szukać programów dofinansowywanych przez miasto. A jest ich sporo.

W zakresie profilaktyki chorób nowotworowych stołeczny samorząd finansuje programy: „Sprawdzam!” – to nauka samobadania piersi i jąder i edukacja onkologiczna. „Zdrowy Uczeń” – nauka uczniów zachowań prozdrowotnych i wczesna edukacja onkologiczna w szkołach. „Aktywny Senior” – poprawa sprawności i jakości życia osób 60 plus, zamieszkałych na terenie Warszawy.

