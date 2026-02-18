Rak, otyłość i depresja zżerają warszawiaków! Raport o stanie zdrowia w Warszawie niepokoi

Izabela Kraj
Izabela Kraj
2026-02-18 19:16

Warszawa opublikowała raport o stanie zdrowia mieszkańców. Nie jest dobrze! Warszawiacy nie badają się profilaktycznie, w związku z tym rośnie liczba zachorowań na nowotwory, zwłaszcza raka piersi i prostaty. Wśród młodych mieszkańców lawinowo przybywa osób otyłych i z depresją. To trzy wykrzykniki – znaki ostrzegawcze - według których w przyszłości trzeba kreować politykę zdrowotną w stolicy.

Warszawa opublikowała raport o stanie zdrowia mieszkańców

i

Autor: Izabela Kraj

Niepokojące wyniki raportu 

Raport „Zdrowie Warszawianek i Warszawiaków – stan zdrowia mieszkańców stolicy w latach 2013–2023” dla stołecznego ratusza przygotowali eksperci z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dokument powstał na podstawie danych z NFZ dotyczących publicznych placówek medycznych. – Dokument prezentuje rzetelną wiedzę opartą na wszechstronnej analizie danych. Bardzo bym chciał, abyśmy mówiąc o problemach zdrowotnych i radząc jak je rozwiązywać, opierali się na danych naukowych, a nie na zasłyszanych prawdach – podkreśla rektor WUM prof. Rafał Krenke.

A statystyki wynikające z raportu – przerażają. Wciąż rośnie liczba chorych na nowotwory, zwłaszcza raka prostaty i raka piersi (profilaktyka w zakresie raka szyjki macicy spowodowała spadek tej grupy pacjentów). Lawinowo rośnie liczba osób z cukrzycą typu 2 oraz otyłość u dorosłych i dzieci. - Jeżeli chodzi o epidemiologię, to należałoby wskazać nadciśnienie tętnicze jako główną zachorowalność, która też rośnie w ostatnich latach – referuje wyniki raportu prof. Mariusz Panczyk z MUW.

Po pandemii niepokojąco nasiliła się też potrzeba leczenia psychicznego i terapii psychologicznych. Coraz więcej warszawiaków ma depresję. - Dane pokazują, że młodzież to dziś grupa bardzo zagrożona różnego rodzaju zaburzeniami, depresją, ale także zaburzeniami lękowymi, dlatego, że ten etap życia jest związany ogromnym stresem, z wchodzeniem na rynek pracy, z wieloma zmianami, które dziś są trudne – dodaje prof. Panczyk.

Są też pozytywne wiadomości 

Ratusz wylicza natychmiast w kontrze pozytywne trendy raportu: Spadek zachorowań na raka płuca i raka szyjki macicy i lepsza wykrywalność chorób cywilizacyjnych

– Warszawa reaguje na te wszystkie wyzwania: inwestuje w profilaktykę, edukację, zdrowie psychiczne i promocję zdrowego stylu życia. W tym roku przeznaczymy niemal 36 mln zł na miejskie programy zdrowotne – podsumowuje wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

Kolejki do specjalistów w Warszawie mogą skutecznie zniechęcać niektórych mieszkańców stolicy do regularnych badań. Warto jednak szukać programów dofinansowywanych przez miasto. A jest ich sporo.

W zakresie profilaktyki chorób nowotworowych stołeczny samorząd finansuje programy: „Sprawdzam!” – to nauka samobadania piersi i jąder i edukacja onkologiczna. „Zdrowy Uczeń” – nauka uczniów zachowań prozdrowotnych i wczesna edukacja onkologiczna w szkołach. „Aktywny Senior” – poprawa sprawności i jakości życia osób 60 plus, zamieszkałych na terenie Warszawy.

Nowy zielony plac powstanie w Warszawie tuż obok ronda Dmowskiego:

Obecnie plac przy Cepelii wygląda tak
Galeria zdjęć 3
Plazmą leczył raka. Naturopata skazany
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RAPORT
ZDROWIE
ZDROWIE POLAKÓW