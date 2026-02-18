Koniec betonowej pustyni w centrum Warszawy. Trzaskowski zapowiada wielką zmianę

Wielka metamorfoza przy rondzie Dmowskiego

Mieszkańcy Warszawy od dawna narzekali na brak zieleni w tym rejonie, ale ich prośby wreszcie zostały wysłuchane. Betonowy plac, który znajduje się w strategicznym punkcie miasta – pomiędzy budynkiem dawnej Cepelii a hotelem Metropol – zmieni się nie do poznania. Władze stolicy zapowiadają, że szary krajobraz ustąpi miejsca bujnej roślinności, co jest kolejnym krokiem w wielkiej przebudowie centrum miasta.

– Dziś jest tu beton, beton i jeszcze raz beton. Ale już wkrótce będą tu drzewa, krzewy, wyspy zieleni, nowe alejki i miejsce na ogródek gastronomiczny. Słowem: tereny za Cepelią zmienimy w miejski plac z prawdziwego zdarzenia – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Co dokładnie się zmieni?

Plany wyglądają imponująco. Na placu ma wyrosnąć aż dziesięć zielonych wysp wypełnionych roślinnością. To nie będą byle jakie nasadzenia – mowa o blisko 30 drzewach, w tym grabach i lipach, oraz dziesiątkach okazałych krzewów, takich jak czeremcha czy trzmielina. Całość dopełnią pnącza i byliny.

A co z kierowcami, którzy drżą o każde miejsce postojowe w stolicy? Tu pojawia się zaskakująca wiadomość. Okazuje się, że inwestycja nie zmniejszy liczby publicznych miejsc parkingowych, ponieważ likwidowany parking służył do tej pory wyłącznie gościom hotelu Metropol. Oprócz zieleni, mieszkańcy zyskają nowe ławki, alejki i klimatyczne oświetlenie.

Walka o zieloną stolicę trwa

Ratusz zapewnia, że to nie koniec zmian, a "Nowe Centrum Warszawy" to projekt zakrojony na szeroką skalę. Jako dowód urzędnicy wskazują ulicę Chmielną, gdzie niedawno pojawiły się tysiące krzewów, choć warto pamiętać, że tamta inwestycja budzi też kontrowersje, o których pisaliśmy tutaj.

Do tej pory w ramach całego projektu posadzono w centrum miasta 738 nowych drzew. Teraz oczy wszystkich zwrócone są na okolice Cepelii, gdzie nie tak dawno otworzył się reprezentacyjny salon Empiku.

Wyścig z czasem

Kiedy mieszkańcy będą mogli odpocząć w cieniu nowych drzew? Zarząd Terenów Publicznych czeka na oferty przetargowe do 6 marca. Od momentu podpisania umowy, zwycięska firma będzie miała 150 dni na realizację tej inwestycji. Wygląda na to, że znana warszawiakom betonowa pustynia wkrótce ostatecznie przejdzie do historii.

Nowy zielony plac powstanie w Warszawie tuż obok ronda Dmowskiego - zobacz zdjęcia:

