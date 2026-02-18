Nowy sklep ALDI będzie czynny w niedziele niehandlowe! Zaskakujące otwarcie

Nowy sklep ALDI w Warszawie otwarty też w niedziele

W połowie lutego przedstawiciele sieci ALDI poinformowali o otwarciu nowego sklepu w stolicy. Market o mniejszej niż standardowa powierzchni znajduje się pod adresem Tunelowa 6, w przestrzeni dworca Warszawa Zachodnia. W punkcie na klientów czeka m.in. sześć kas samoobsługowych oraz automat do zwrotu opakowań kaucyjnych.

"Powierzchnia hali sprzedaży wynosi tutaj ok. 600 m², ale dzięki zastosowaniu wygodnego, kompaktowego konceptu, możliwe jest oferowanie pełnego asortymentu ALDI. Udało się to osiągnąć m.in. poprzez zastosowanie wyższych regałów, węższych półek, pionowych koszy promocyjnych czy kas typu tandem" - przekazała sieć.

Nowy sklep będzie dostępny dla klientów siedem dni w tygodniu, w godz. 6:00-22:00. Dzięki lokalizacji w galerii handlowej pod peronami z oferty ALDI skorzystają nie tylko okoliczni mieszkańcy, ale również podróżni. Co ciekawe, punkt jest dla polskiego oddziału sieci debiutem jeśli chodzi o placówki w przestrzeni dworcowej.

- Najnowszy sklep zlokalizowany przy ul. Tunelowej w Warszawie to doskonały przykład na realizację naszej strategii, w której chcemy być jak najbliżej naszych klientów, stanowiąc dla nich idealne miejsce na codzienne zakupy. Będzie to już kolejny sklep w formacie ALDI COMPACT 2.0, który stanowi naszą odpowiedź na konieczność dopasowania się do gęstej zabudowy dużych miast i wymogów lokalizacji o mniejszej powierzchni. Dzięki zastosowaniu szeregu specjalistycznych rozwiązań udało nam się połączyć w nim wysoki komfort zakupów, który jest jednym z naszych znaków rozpoznawczych, z szeroką ofertą produktową - zaznaczył Tomasz Gawlik, Dyrektor Obszaru Nieruchomości i Ekspansji.

Nowa galeria handlowa w Warszawie z nietypową lokalizacją

Przypomnijmy, że nowa, nietypowa galeria handlowa pod peronami Warszawy Zachodniej powstała dzięki utworzeniu szerszego, wygodniejszego dla przechodniów przejścia podziemnego w ramach dużej przebudowy Warszawy Zachodniej. W tunelu pojawiło się 26 lokali o łącznej powierzchni ponad 5300 m². Pod koniec ubiegłego roku przedstawiciele PKP PLK przekazali, że pierwszy punkt działający w ramach galerii - piekarnia Gorąco Polecam - został otwarty 20 grudnia.

