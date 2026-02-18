Znany aktor świadkiem kraksy w al. Niepodległości. BMW roztrzaskało zaparkowane auta

W środę (18 lutego) w al. Niepodległości doszło do groźnego wypadku z udziałem BMW i Renault.

Zderzenie było tak silne, że BMW staranowało trzy zaparkowane samochody. Jeden z kierowców trafił do szpitala.

Świadkiem zdarzenia był znany aktor Michał Żurawski. Szczegóły wypadku wyjaśnia policja.

Wypadek w al. Niepodległości w Warszawie. Zderzenie BMW i Renault

Do zdarzenia doszło w okolicy godziny 8 na skrzyżowaniu al. Niepodległości z ul. Madalińskiego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem marki Renault wyjeżdżał z ulicy Madalińskiego w Aleję Niepodległości na zielonej strzałce i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu w stronę Ursynowa BMW. W efekcie doszło do zderzenia obu pojazdów.

Siła uderzenia była na tyle duża, że kierowca BMW stracił panowanie nad autem. Samochód wjechał na pobliski parking i uderzył w trzy zaparkowane pojazdy znajdujące się w zatoczce. Uszkodzone zostały Volvo, Volkswagen oraz Opel. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe: strażacy, policja oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.

− Kierujący BMW wymagał pomocy medycznej i został zabrany do szpitala. Kierowcy zostali przebadani na miejscu pod kątem zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, byli trzeźwi − przekazał „Super Expressowi” mł. asp. Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji.

Aktor Michał Żurawski świadkiem wypadku

Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce zdarzenia i przeprowadzili czynności wyjaśniające. Wśród świadków zdarzenia znalazł się również znany aktor Michał Żurawski, który tuż po zdarzeniu rozmawiał z policjantami.

Utrudnienia w ruchu i dalsze działania służb

Na miejscu przez dłuższy czas występowały utrudnienia w ruchu, a służby zabezpieczały uszkodzone pojazdy i usuwały skutki kolizji. Policja zapowiada dalsze ustalanie dokładnych okoliczności zdarzenia.