Koszulka z Pepco stała się viralem przez ten detal. Klienci szturmują sklepy

Tani produkt z Pepco w mgnieniu oka podbił serca użytkowniczek TikToka, zyskując status viralowego hitu.

Internautki są zgodne: uniwersalny krój sprawia, że bluzka wygląda jak modele z drogich sieciówek.

Dzięki świetnemu materiałowi i niskiej cenie towar zaczął znikać z półek w ekspresowym tempie.

Sytuacja ta dobitnie pokazuje, jak wielką moc mają media społecznościowe w kreowaniu modowych trendów.

Jeśli marzycie o odświeżeniu garderoby bez rujnowania portfela, a jednocześnie chcecie wyglądać jak milion dolarów, Pepco przygotowało coś specjalnego. Okazuje się, że moda nie musi być skomplikowana ani horrendalnie droga. Czasem wystarczy prosty wzór i jeden uroczy detal, by zwykły T-shirt stał się absolutnym hitem internetu. Jeżeli więc podczas zakupów rzuci wam się w oczy ten model, nie zastanawiajcie się ani chwili. Wszystko wskazuje na to, że wieszaki opustoszeją szybciej, niż myślicie.

Cena, która zszokowała fanki mody

W tej modowej "aferze" pierwsze skrzypce gra zdecydowanie cena. Zaledwie 25 złotych za koszulkę, która leży idealnie? To brzmi jak sen, a jednak jest faktem. Internautki błyskawicznie wychwyciły okazję, porównując ten model do znacznie droższych propozycji z butików. Paski połączone z czerwonym sercem przywodzą na myśl klasyczny, paryski szyk, który sprawdzi się w każdej sytuacji. Czyżby Pepco właśnie utarło nosa drogiej konkurencji?

Polowanie na viralowy hit

TikTok zalała fala nagrań prezentujących ten element garderoby w akcji. Jedne dziewczyny stawiają na luz z jeansami, inne tworzą eleganckie zestawy z marynarką, a jeszcze inne wybierają romantyczne spódnice. Ta koszulka to prawdziwy kameleon. Co więcej, klasyczny krój sprawia, że bluzka świetnie prezentuje się na każdej figurze, nie tworząc efektu worka, ale też nie opinając ciała. Użytkowniczki chwalą też materiał, który zdaje egzamin nawet po wielu praniach.

Nic dziwnego, że w sklepach rozgrywają się dantejskie sceny. Rozmiarówka znika w mgnieniu oka, a zdeterminowane klientki urządzają rajdy po kilku placówkach, byle tylko zdobyć swój egzemplarz. To kolejny dowód na to, że jeden filmik w sieci potrafi wywołać masowe szaleństwo na punkcie niepozornego produktu.

i Autor: Pepco/ Materiały prasowe