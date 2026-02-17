Polacy kochają okulary, ale badają wzrok rzadziej niż inni Europejczycy

O wynikach ogólnoeuropejskiego badania użytkowników okularów korekcyjnych, zrealizowanego na zlecenie grupy EssilorLuxottica w 11 krajach Europy, informuje Vision Express. W Polsce badaniem objęto 2502 osoby z problemami z wyraźnym widzeniem i noszące okulary korekcyjne, a wyniki zestawiono ze średnią europejską.

Dane pokazują jednak wyraźną lukę między tym, jak bardzo lubimy okulary, a tym, jak systematycznie dbamy o wzrok.

Widzimy gorzej, niż nam się wydaje

83% Polaków doświadcza pogorszenia widzenia po dłuższej pracy z bliska

77% ma trudności z czytaniem treści na ekranie smartfona

80% zauważa problemy z widzeniem peryferyjnym.

Mimo to tylko 16% bada wzrok co najmniej raz w roku. Średni odstęp między badaniami w Polsce wynosi 25,8 miesiąca – nieco dłużej niż średnia europejska.

Jeszcze wyraźniej widać to przy wymianie okularów. Polacy robią to średnio co 38,4 miesiąca (ponad 3 lata), podczas gdy średnia europejska to 32,8 miesiąca.

Polski klient? Pragmatyk

Zakup nowych okularów w Polsce rzadko jest impulsem modowym. Najczęściej wynika z konieczności:

51% kupuje nowe okulary, gdy zmienia się wada wzroku

27% – gdy stare są już zużyte

23% – gdy oprawki są zniszczone

20% – gdy zużyją się soczewki.

Polski konsument w tej kategorii jest przede wszystkim pragmatykiem – reaguje na realną potrzebę zdrowotną, nie na chwilową zachciankę.

– Dane pokazują ciekawy paradoks: Polacy bardzo dobrze czują się w okularach i traktują je jako element swojego stylu, ale jednocześnie odkładają badania wzroku. Często czekamy, aż wada się pogłębi lub dyskomfort stanie się wyraźny. Tymczasem regularna kontrola wzroku powinna być traktowana jak coroczny przegląd zdrowia – mówi mgr inż. Ryszard Drożdż, optometrysta oraz menadżer ds. szkoleń z optometrii w Vision Express.

Cena kluczowa

82% Polaków wskazuje cenę jako główną motywację do zmiany optyka – to wynik wyższy niż średnia europejska. Jednocześnie 46% deklaruje, że do zmiany zachęciłaby ich lepsza oferta produktowa, a 58% zwraca uwagę na eksperckość i jakość badania wzroku.

Cena pozostaje kluczowym kryterium wyboru, ale obok niej rośnie znaczenie profesjonalizmu i realnej wartości. Polacy oczekują połączenia rozsądnej ceny z kompetencją i jakością.

Jednocześnie aż 16% Polaków noszących okulary korekcyjne nie potrafi wskazać rodzaju soczewek okularowych, które posiada – to najwyższy odsetek w Europie. Chętnie nosimy okulary, ale wciąż mamy ograniczoną wiedzę o rozwiązaniach optycznych, z których korzystamy.

Czas na Wielkie Badanie Wzroku

W odpowiedzi na wyniki badania Vision Express ponownie uruchamia ogólnopolską akcję profilaktyczną Wielkie Badanie Wzroku. W salonach w całej Polsce będzie można bezpłatnie zbadać wzrok i skonsultować wyniki ze specjalistą.

Celem akcji jest zachęcenie Polaków do regularnych badań i zmniejszenie bariery wejścia – tak aby dbanie o wzrok stało się równie naturalne, jak noszenie okularów.