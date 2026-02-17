Zalia dołącza do rodziny L’Oréal Professionnel – nowy rozdział w profesjonalnej współpracy

Współpraca marki L’Oréal Professionnel z Zalią to naturalne połączenie świata profesjonalnej pielęgnacji włosów i artystycznej ekspresji. Marka, od lat wspierająca kreatorów trendów i wyraziste osobowości medialne, zaprasza artystkę do długofalowego projektu, w którym wizerunek staje się integralną częścią twórczej opowieści.

Profesjonalizm w duecie

W ramach współpracy Zalia tworzy wyjątkowe Power Duo z Master Artystką L’Oréal Professionnel – Marleną Błasik, jedną z czołowych stylistek związanych z marką. To ona będzie odpowiadać za kreowanie fryzur artystki: od koncertów i występów scenicznych, przez teledyski i sesje zdjęciowe, aż profesjonalne porady w zakresie codziennej pielęgnacji włosów.

Artystka, która mówi własnym głosem

Zalia to twórczyni, dla której muzyka jest formą szczerej i bezkompromisowej ekspresji. Konsekwentnie buduje swoją pozycję na polskiej scenie muzycznej, a jej kolejne projekty spotykają się z rosnącym uznaniem. W swoim dorobku ma współprace, m.in. z Sarą James, Mrozem czy Grubsonem, co potwierdza jej wszechstronność i otwartość na różnorodne brzmienia. Jej ambicja, profesjonalne podejście do pracy oraz świadome budowanie wizerunku sprawiają, że naturalnie wpisuje się w wartości reprezentowane przez markę L’Oréal Professionnel.

Gdy profesjonalizm spotyka scenę - Wizerunek sceniczny nie jest dla mnie dodatkiem do muzyki, tylko jej przedłużeniem. Fryzura, podobnie jak dźwięk czy światło, współtworzy opowieść o emocjach, nastroju i energii. Na scenie, w teledyskach i podczas sesji zdjęciowych włosy stają się dla mnie narzędziem wyrażania siebie, reagującym na mój rytm i charakter. Lubię, kiedy są swobodne, pełne ruchu i nieprzestylizowane – dokładnie takie, jaka jest moja muzyka. Dlatego bardzo cieszę się na współpracę z marką L’Oréal Professionnel – wiem, że stoją za nią profesjonalne zaplecze i doświadczenie, które pozwolą tej ekspresji wybrzmieć w pełni. – mówi Zalia.

Dołączenie Zalii do rodziny L’Oréal Professionnel to kolejny krok w rozwoju projektu, który łączy świat sztuki, indywidualności i profesjonalnej pielęgnacji włosów. Współpraca obejmuje długofalowe działania wizerunkowe, obecność artystki w kampaniach marki oraz wspólne

