Odkryj nowy wymiar liftingu w pielęgnacji

Z wiekiem skóra staje się bardziej wymagająca – procesy odnowy ulegają spowolnieniu, a poziom nawilżenia i jędrności maleje. Pielęgnacja powinna odpowiadać na te zmiany, dostosowując się do wyzwań charakterystycznych dla różnych etapów życia.

FLOSLEK Biotech Concept, bazując na wiedzy naukowej, doświadczeniu ekspertów oraz zaawansowanych badaniach aparaturowych i aplikacyjnych, tworzy rozwiązania dopasowane do zmieniających się potrzeb skóry. Marka łączy skuteczność z bezpieczeństwem, oferując świadomą pielęgnację opartą na sprawdzonych formułach i nowoczesnych technologiach.

W linii ECTOIN GABA zastosowano dwa kluczowe składniki od których pochodzi nazwa serii. Ektoina to naturalna cząsteczka pozyskiwana w procesie biotechnologicznej fermentacji, która nawilża, wzmacnia barierę ochronną i chroni przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Kwas GABA działa jak botoks, redukuje napięcia mimiczne, minimalizuje widoczność zmarszczek i poprawia owal twarzy. Synergia obu składników daje efekt 3× LIFT: wygładzenie, wzmocnienie napięcia i odczucie “plump” – wypełnienia, sprężystości i nawilżenia skóry.

Serum Aktywnie Liftingujące 3× LIFT

Zawiera wysokie stężenie biotechnologicznej ektoiny i kwasu GABA oraz 8% kompleksu biopolimerów INSTA-LIFT. Formuła wspiera natychmiastowe wygładzenie, poprawę gęstości i redukcję widocznych zmarszczek, zapewniając efekt ujędrnienia i wypełnienia. Serum polecane jest dla skóry pozbawionej sprężystości, suchej i wrażliwej. Przeznaczone do codziennego stosowania rano i wieczorem, jako element rutyny pielęgnacyjnej

i Autor: FLOSLEK/ Materiały prasowe

Krem Wypełniający 3× LIFT COMPLETE

Opracowany w celu przywrócenia witalności i wzmocnienia kondycji skóry. Ektoina, kwas GABA oraz 5% kompleks biopolimerów INSTA-LIFT wspiera efekt „plump”, poprawiając elastyczność i jędrność, a regularne stosowanie wpływa na poprawę owalu twarzy. Krem wypełniający widocznie pomaga rozluźnić rysy, skóra wydaje się bardziej zrelaksowana (wg 95% badanych*), staje się wyraźnie bardziej sprężysta i elastyczna (wg 90% badanych*), promienieje, wygląda na wypoczętą, zdrową i pełną blasku (wg 90% badanych*) Produkt odpowiedni dla osób z cerą suchą, normalną i wrażliwą.

i Autor: FLOSEK/ Materiały prasowe

Krem Konturujący 3× LIFT UP

Koncentruje się na poprawie napięcia i modelowaniu owalu twarzy. Formuła łączy biotechnologiczną ektoinę, kwas GABA oraz system 3-D Matrix Hydra System, zapewniając natychmiastowy efekt wygładzenia i stopniową poprawę sprężystości. Rekomendowany dla skóry bardzo suchej i wrażliwej, wymagającej redukcji zmarszczek mimicznych oraz intensywnego wsparcia w codziennej pielęgnacji. Kompozycja zapachowa oparta na nutach mięty, brzoskwini, róży, jaśminu, wanilii, ambry, piżma i drzewa cedrowego, dodatkowo podkreśla kojący charakter produktu, wzmacniając doznanie relaksującego rytuału.

i Autor: FLOSLEK/ Materiały prasowe

Linia ECTOIN GABA łączy wiedzę naukową, neurokosmetologię i biotechnologię, zapewniając produkty dla osób oczekujących widocznych efektów pielęgnacyjnych. Formuły odpowiadają na potrzeby skóry z oznakami starzenia, pozbawionej witalności lub wymagającej intensywnego nawilżenia.