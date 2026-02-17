Ten makijaż odmienił świat beauty. Nasze babki o nim zapominały, my nie wychodzimy bez niego z domy

Wszystko, co musisz wiedzieć o makijażu brwi

Wydaje się, że makijaż brwi to wymysł ostatnich dwudziestu/trzydziestu lat. Tak jednak nie jest, już w starożytnym Epigcie depilowano brwi, a zamiast tego rysowano grube kreski. Wykorzystywano do tego najczęściej sproszkowany węgiel lub galenit. W starożytnej Grecji i Rzymie modna była tzw. mono brew, czyli mocno zarośnięte brwi wchodzące aż na czoło. W latach współczesnych wszyscy pamiętamy skubane włosków i ultra cienkie brwi, a także "insta brows", czyli graficznie i mocno pokreślone włoski. Obecnie w trendach jest naturalność i podkreślanie brwi na pomocą żelu lub mydełka, jednak jak wskazują eksperci, powoli do mocy wracają cienkie brwi z początku lat dwutysięcznych.

Jak malować brwi?

Dla wielu osób malowanie brwi bywa trudne. Nie potrafią tego robić i boją się, że brwi w ich wykonaniu będą przerysowane i karykaturalne. Warto znać kilka zasad, dzięki którym malowanie brwi będzie prostsze. Przede wszystkim, włoski po zewnętrznej stornie oka mogą być bardziej podkreślone niż te przy wewnętrznej. Mniej więcej w 2/3 długo brwi powinny one lekko opadać na oko. Wizażyści podkreślają jednak, że brwi to siostry, nie bliźniaczki, dlatego też nie muszą być idealnie takie same. Jeżeli dopiero zaczynasz swoją przygodę z makijaże brwi wybieraj intuicyjne kosmetyki.

Top 4 bestsellery w makijażu brwi

BENEFIT COSMETICS 24hr Brow Setter - Żel utrwalający do brwi

Odkryj najlepszy bezbarwny żel do brwi, który utrzyma je na swoim miejscu do 24h! Z niezawodnym 24hr Brow Setter ułożysz włoski w pożądanym kierunku i będziesz cieszyć się efektem przez całą dobę!

SEPHORA COLLECTION Shape & set clear brow gel - Utrwalający transparentny żel do brwi

Transparentny Żel utrwalający do brwi SEPHORA COLLECTION jest idealny do utrwalania i nadawania kształtu brwiom w kilku gestach. Praktyczna szczoteczka elastomerowa do transparentnego tuszu do brwi może być stosowana na dwa sposoby. Z jednej strony wypustki służą do rozprowadzania formuły i wyczesania brwi dla idealnej aplikacji. Z drugiej strony płaska część służy do wykonania niemalże profesjonalnej „laminacji” (1) u siebie w domu.

CHARLOTTE TILBURY Legendary Brows - Żel do brwi

Innowacyjna mikroprecyzyjna szczoteczka, którą pokryjesz i zakreślisz każdy włosek, nawet najmniejszy! Zwykle brwi mają tendencję do spłaszczania, a wodoodporny żel Legendary Brows™ dodaje objętości , aby uzyskać jedwabiste brwi godne modelek.

KOSAS Air Brow Clear - Transparenty żel do brwi z efektem laminacji

Żel do brwi Air Brow Clear zagęszcza, unosi i utrwala brwi, jednocześnie pomagając im osiągnąć pełny potencjał wzrostu dzięki aktywnym składnikom pielęgnującym. Tworzy pełniejszy wygląd dzięki biodegradowalnym włóknom roślinnym i trójkątnej szczotce, która podkreśla każdy włosek. Stylizuje i dodaje naturalnego blasku, zapewniając naturalny wygląd. Żel bez alkoholu zapewnia mocne i elastyczne utrwalenie. Każda aplikacja żelu pomaga wzmocnić i odżywić włoski, zapewniając zdrowe brwi.