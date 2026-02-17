Myjesz najpierw ciało, a potem włosy? Lekarz pokazał, jak przez ten błąd taki prysznic może się skończyć

Codzienne nawyki pod prysznicem mogą szkodzić Twojej skórze, prowadząc do nieprzyjemnych problemów.

Dr Adrian Sznajder ujawnia, że kolejność mycia ciała i włosów ma kluczowe znaczenie dla zdrowia skóry.

Czy wiesz, że mycie ciała przed włosami może być przyczyną wyprysków na plecach? Dowiedz się, jak tego uniknąć!

Myjesz najpierw ciało, a potem włosy?

Prysznic bierze każdy z nas. I choć mogłoby się wydawać, że podczas tej rutynowej i banalnej czynności trudno o jakiekolwiek błędy, to jednak są to tylko pozory. Istnieje szereg pomyłek popełnianych przez nas podczas mycia ciała i głowy pod prysznicem. Oczywiście często robimy to zupełnie nieświadomie. Jednym z częstych błędów jest zbyt długie przebywanie pod prysznicem, zwłaszcza w gorącej wodzie, co prowadzi do przesuszenia skóry. Inny to zbyt mocne tarcie skóry szorstką gąbką, co może ją podrażniać i naruszać jej barierę ochronną. Pamiętaj też o regularnym czyszczeniu gąbek i myjek, ponieważ wilgotne środowisko sprzyja rozwojowi bakterii. Unikaj również agresywnego wycierania włosów ręcznikiem – zamiast tego delikatnie odciśnij nadmiar wody, aby nie uszkodzić ich struktury. Jest jeszcze jeden błąd podczas brania prysznica, o którym wspomniał lekarz Adrian Sznajder na Instagramie. Poruszył on temat kolejności mycia poszczególnych części ciała pod prysznicem. Co powinniśmy myć pierwsze - włosy czy ciało?

Lekarz pokazał skutki nieprawidłowego mycia ciała

Okazuje się, że jeden nawyk podczas prysznica może nas sporo kosztować. Chodzi oczywiście o kolejność mycia. Jeśli najpierw myjemy ciało, a potem dopiero głowę i włosy, to może się to skończyć krostkami na plecach. Pisze o tym lekarz @doktor.adrian1 na Instagramie.

U niektórych osób, które mają skłonność do pryszczy, resztki szamponu i odżywki spływające po plecach i ramionach podczas prysznica mogą nasilać zmiany skórne, takie jak pryszcze, zapalenie mieszków włosowych czy tzw. trądzik kosmetyczny.

- zaznacza Adrian Sznajder w opisie do swojego filmiku. Lekarz pokazał także, jak wygląda skóra na plecach, gdy najpierw myjemy ciało, a potem włosy.

