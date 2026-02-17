Myjesz najpierw ciało, a potem włosy? Lekarz pokazał, jak przez ten błąd taki prysznic może się skończyć

Katarzyna Kustra
2026-02-17 11:59

Kolejność mycia poszczególnych elementów ciała podczas brania prysznica naprawdę ma znaczenie. Udowodnił to lekarz, który pokazał jak może się skończyć mycie ciała przed umyciem włosów. A Ty podczas brania prysznica myjesz najpierw ciało, czy głowę? Zobacz zdjęcia ukazujące, czym skutkuje taki prysznic.

Prysznic czy wanna?

i

Autor: Getty Images
  • Codzienne nawyki pod prysznicem mogą szkodzić Twojej skórze, prowadząc do nieprzyjemnych problemów.
  • Dr Adrian Sznajder ujawnia, że kolejność mycia ciała i włosów ma kluczowe znaczenie dla zdrowia skóry.
  • Czy wiesz, że mycie ciała przed włosami może być przyczyną wyprysków na plecach? Dowiedz się, jak tego uniknąć!

Myjesz najpierw ciało, a potem włosy?

Prysznic bierze każdy z nas. I choć mogłoby się wydawać, że podczas tej rutynowej i banalnej czynności trudno o jakiekolwiek błędy, to jednak są to tylko pozory. Istnieje szereg pomyłek popełnianych przez nas podczas mycia ciała i głowy pod prysznicem. Oczywiście często robimy to zupełnie nieświadomie. Jednym z częstych błędów jest zbyt długie przebywanie pod prysznicem, zwłaszcza w gorącej wodzie, co prowadzi do przesuszenia skóry. Inny to zbyt mocne tarcie skóry szorstką gąbką, co może ją podrażniać i naruszać jej barierę ochronną. Pamiętaj też o regularnym czyszczeniu gąbek i myjek, ponieważ wilgotne środowisko sprzyja rozwojowi bakterii. Unikaj również agresywnego wycierania włosów ręcznikiem – zamiast tego delikatnie odciśnij nadmiar wody, aby nie uszkodzić ich struktury. Jest jeszcze jeden błąd podczas brania prysznica, o którym wspomniał lekarz Adrian Sznajder na Instagramie. Poruszył on temat kolejności mycia poszczególnych części ciała pod prysznicem. Co powinniśmy myć pierwsze - włosy czy ciało?

Lekarz pokazał skutki nieprawidłowego mycia ciała 

Okazuje się, że jeden nawyk podczas prysznica może nas sporo kosztować. Chodzi oczywiście o kolejność mycia. Jeśli najpierw myjemy ciało, a potem dopiero głowę i włosy, to może się to skończyć krostkami na plecach. Pisze o tym lekarz @doktor.adrian1 na Instagramie. 

U niektórych osób, które mają skłonność do pryszczy, resztki szamponu i odżywki spływające po plecach i ramionach podczas prysznica mogą nasilać zmiany skórne, takie jak pryszcze, zapalenie mieszków włosowych czy tzw. trądzik kosmetyczny.

- zaznacza Adrian Sznajder w opisie do swojego filmiku. Lekarz pokazał także, jak wygląda skóra na plecach, gdy najpierw myjemy ciało, a potem włosy. 

