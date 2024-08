Odkąd myję włosy w ten sposób, są piękne i lśniące niczym tafla. Wiele kobiet popełnia poważny błąd. Mycie włosów

Jak myć włosy i skórę głowy? Odkąd myję włosy w ten sposób, są piękne i lśniące niczym tafla

Choć wydaje się, że mycie włosów, to nic skomplikowanego, to niestety wiele osób popełnia podczas wykonywania tej czynności dość poważny błąd. W efekcie włosy i skóra głowy są po prostu niedomyte, szybciej tracą świeżość. Chodzi o podwójne mycie włosów, czyli nakładanie szamponu dwa razy. Dlaczego to tak ważne? Do sprawy odniosła się trygolog, Olga Poniatowska na Instagramie. "Myjąc głowę, należy umyć ją 2 razy i to szamponem. Czyli nakładasz szampon na skórę głowy, spłukujesz i znów nakładasz szampon i go spłukujesz" - instruuje trycholog kliniczny. Dlaczego to tak ważne? Otóż pierwsze mycie usuwa zanieczyszczenia, nadmiar sebum i resztki produktów do stylizacji. Drugie mycie skupia się na oczyszczeniu skóry głowy i włosów, zapewniając im dogłębne nawilżenie i odżywienie. Myjąc włosy dwa razy sprawimy, że będą piękne, ale i zdrowe.

Wiele kobiet popełnia ten błąd podczas mycia włosów

Obrazowo wyjaśniła powagę tego podwójnego mycia włosów trycholog. "To tak jak mycie okien, mycie samochodu lub mycie zaschniętej kuchenki po smażeniu naleśników. Pierwsze mycie to mycie wstępne i polega też na namoczeniu brudu, ale po nim na powierzchni zostaną smugi i resztki zanieczyszczeń, które należy zmyć przy drugim myciu. Podobnie wygląda to na skórze Twojej głowy. Gruczoły łojowe w skórze pracują cały czas - u niektórych bardziej, a u niektórych mniej, ale zawsze produkują łój. Do tego na skórze głowy mamy włosy, które utrudniają dokładne mycie i usunięcie łoju, brudu i zanieczyszczeń. Stąd głowę powinno się myć 2 razy" - argumentuje ekspertka.