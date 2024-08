i Autor: Shutterstock

Czy można połączyć mycie twarzy z peelingiem? Oni udowadniają, że tak

Odpowiednio dobrana pielęgnacja skóry to podstawa pięknego i zdrowego wyglądu. W naszej codziennej rutynie nie powinniśmy zapominać o demakijażu i oczyszczaniu twarzy, a rano o kremie z SPF, warto również raz na kilka dni zrobić peeling. To idealny sposób, by poprawić kondycje cery, złuszczyć skórę i przygotować ją na aplikację pozostałych kosmetyków. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów peelingów, które różnią się od siebie sposobem działania. Polska marka BasicLab wypuściła właśnie niesamowitą nowość, której warto poświęcić chwilę uwagi.

Czym jest peeling enzymatyczny? Zawarte w formule enzymy rozpuszczają zawartą w komórkach keratynę, tym samym rozluźniają komórki naskórka, ułatwiając ich złuszczanie. Substancjami najczęściej wykorzystywanymi w peelingach enzymatycznych są enzymy owocowe, np. z papai, ananasa, figi lub kiwi. Ten rodzaj peelingu jest najbardziej uniwersalny – może być stosowany nawet przy skórze bardzo wrażliwej i naczynkowej. Zobacz także: Przegląd trendów w makijażu na jesień 2024. Historia piękna pisana w Twoim stylu Kultowa marka BasicLab przygotowała coś wyjątkowego. Połączenie delikatnego peelingu z formułą myjącą, a wszystko to zamknięte w pudrze! Te nowości warto znać: Enzymatyczny peeling myjący do skóry naczynkowej i wrażliwej Enzymatyczny peeling myjący do skóry naczynkowej to innowacja w oczyszczaniu twarzy. Delikatna, unikalna formuła pudru łączy w sobie właściwości emulsji myjącej i peelingu. Zapewnia głębokie oczyszczanie i delikatnie złuszcza martwy naskórek, nie naruszając równowagi bariery hydrolipidowej. Peeling enzymatyczny do cery naczynkowej przygotowuje ją na kolejne kroki pielęgnacji, pozostawiając skórę gładką i rozświetloną. Dzięki dodatkowi łagodzących substancji aktywnych produkt koi podrażnienia i wspiera regenerację. Pudrowa konsystencja aktywuje swoje właściwości po złączeniu z wodą – zmienia się w lekką i przyjemną dla skóry emulsję oczyszczającą. Natychmiastowo wygładza skórę, redukując suche skórki i nadając jej naturalny, zdrowy blask. i Autor: materiał prasowy BasicLab Enzymatyczny peeling myjący do skóry suchej i wrażliwej Ficyna to enzym roślinny o działaniu mikrozłuszczającym. Przyspiesza proces odnowy komórkowej i skutecznie redukuje suche skórki. Pozostawia cerę wygładzoną oraz nadaje jej zdrowy blask.

Wysokocząsteczkowy kwas hialuronowy skutecznie wspiera utrzymanie odpowiedniego poziomu nawodnienia skóry, wpływając na jej elastyczność i gładkość. Dzięki temu szorstkość skóry jest odczuwalnie zredukowana. Znacząco poprawia kondycję skóry suchej i okresowo przesuszonej.

Aminokwasy naturalnego czynnika nawilżającego NMF utrzymują odpowiedni poziom nawodnienia, poprzez zdolność do wiązania wody w naskórku. Działają kojąco i łagodząco, równocześnie dbając o zachowanie integralności bariery hydrolipidowej. i Autor: materiał prasowy BasicLab Enzymatyczny peeling myjący do skóry tłustej, trądzikowej i wrażliwej Ficyna, to enzym roślinny o działaniu mikrozłuszczającym, który przyspiesza proces odnowy komórkowej. Od pierwszego użycia redukuje suche skórki i widocznie wygładza skórę, wydobywając jej naturalny blask.

Kwas salicylowy wnika w głąb porów, oczyszczając je od środka. Reguluje wydzielanie sebum i delikatnie złuszcza martwe komórki naskórka, dzięki czemu ten staje się wygładzony. Wykorzystane molekularne połączenie kwasu salicylowego i polisacharydów akacji zaczyna działać po nałożeniu produktu na skórę. Powoli uwalnia BHA, co skutkuje wysoką skutecznością, przy zminimalizowanym ryzyku wystąpienia podrażnień.

Prebiotyki wspomagają naturalną barierę ochronną skóry. Wspierają procesy regeneracyjne, jednocześnie działając łagodząco i kojąco. i Autor: materiał prasowy BasicLab Enzymatyczny peeling myjący do skóry ultrawrażliwej Ficyna to enzym roślinny, który działając mikrozłuszczająco, przyśpiesza proces odnowy komórkowej. Natychmiastowo redukuje suche skórki oraz wygładza skórę, pozostawiając jej zdrowy, naturalny blask.

Madekasozyd i azjatykozyd to substancje aktywne pochodzące z wąkrotki azjatyckiej, łagodzą podrażnienia i zaczerwienienia, a także zapobiegają powstawaniu nowych.

Madekasozyd i azjatykozyd to substancje aktywne pochodzące z wąkrotki azjatyckiej, łagodzą podrażnienia i zaczerwienienia, a także zapobiegają powstawaniu nowych.

Fruktoza i glukoza wiążą wodę oraz zapobiegają przesuszaniu skóry. Dbają o równowagę bariery hydrolipidowej, która odpowiada za odporność naskórka. i Autor: materiał prasowy BasicLab