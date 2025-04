57-letnia Danuta Martyniuk zrzuciła fatałaszki. Pokazała się w samym bikini! Tak odważnie jeszcze nie było

Danuta Martyniuk niedawno spakowała walizki i wyruszyła w daleką podróż do Australii, by odwiedzić siostrę i jej rodzinę. Teraz żona Zenka Martyniuka co jakiś czas zdaje relacje ze swojego egzotycznego wyjazdu. Ostatnio pokazała zdjęcia z plaży! Nie mogło obyć się bez fotek, do których 57-letnia małżonka króla disco polo pozowała w samym bikini. Wyglądała fantastycznie. Zobaczcie sami!