Żona Zenka Martyniuka ponad 20 lat temu. Wyglądała jak Kayah

Co powiedziałby dziadek?

Sławomir pod wrażeniem Danuty Martyniuk: Kajra i Danusia to najpiękniejsze modelki

Zenon Martyniuk karierę muzyka disco polo robi już od ponad 30 lat, ale o jego żonie do niedawna niewiele się mówiło. Danuta przyciągnęła uwagę mediów, gdy zaczęła wypowiadać się publicznie na temat życiowych dramatów swojego syna i synowej. Kilka lat temu stanęła w obronie Daniela, a że o rozwodzie młodego Martyniuka była głośno, uwaga fanów Zenka przeniosła się na Danutę.

Danuta Martyniuk nie lubi być w centrum uwagi? To już przeszłość

Później żona piosenkarza znów usunęła się w cień, by następnie pokazać się w nowym wydaniu. Martyniuk mocno schudła (straciła około 15 kg), wzbudzając ochy i achy pełne zachwytu. Jednak to nie był koniec jej metamorfozy. Teraz Danutę można oglądać w teledysku do nowej piosenki Martyniuka, którą ten nagrał ze Sławomirem.

Panowie śpiewają o miłości i o tańcu, przygrywając na gitarach, a panie - Danuta Martyniuk i Kajra - pląsają na plaży.

Zobacz także: Już jest nowy teledysk Zenka Martyniuka. Jego żona, niczym blond wamp, wije się na plaży!

Danuta Martyniuk jako blond bogini

Gdyby nie metamorfoza Danuty, uwagę przyciągałyby sielskie obrazki, ale dzięki blond lokom show skradła żona Martyniuka, która zdeklasowała nawet przepiękną Kajrę. 57-latka wygląda świetnie w jasnych włosach, co do tego nie ma wątpliwości.

Zobacz także: Magda Gessler teraz i 23 lata temu. Widać różnicę?

Jedni porównują ją do Shakiry, inni do Magda Gessler, ale pewne jest, że Danuta trafiła z uczesaniem w dziesiątkę.

Danuta Martyniuk 23 lata temu. To naprawdę ona?

To już kolejna przemiana, jakiej poddała się żona piosenkarza. Ponad 20 lat temu Danuta wyglądała kompletnie inaczej. Na pierwszy rzut oka była nie do poznania. W klipie "Gwiazda" widać jej smukłą sylwetkę i czarne, długie włosy, upodabniające ją do znanej polskiej piosenkarki. Mowa o Kayah!

W teledysku sprzed ponad dwóch dekad żona gwiazdora disco polo przechadza się po parku, trzymając w dłoniach kwiaty. Danuta miała wówczas 34 lata, była już mamą nastoletniego Daniela, którego urodziła jako 22-latka. Wyglądała obłędnie!

Zobacz więcej zdjęć Danuty Martyniuk. Ale się zmieniła!

Danuta Martyniuk nie do poznania! Dla Zenka zrobiła się blond bóstwo! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.