Sławomir pod wrażeniem Danuty Martyniuk: Kajra i Danusia to najpiękniejsze modelki

Numer Sławomira i Zenka, pt. "Tańcz" zachowany jest w letnich lekkich klimatach. Popularni muzycy zrealizowali do niego teledysk nad Bałtykiem. Doskonale bawili się podczas kręcenia zdjęć i bardzo polubili. - Uważam, że Kajra i Danusia to najpiękniejsze modelki, jakie kiedykolwiek wystąpiły w teledysku. Dziewczyny wyglądają przepięknie. Właściwie to trochę jak siostry… A my z Zenkiem na gitarach i było super – uśmiecha się Sławomir w rozmowie z „Super Expressem”.

Kajra i Sławomir zachwyceni współpracą z Martyniukami!

Jak się okazuje frazę, którą śpiewa Zenek „Chociaż w trudach inni klękli, patrz Danusia, a my piękni” napisał Sławomir. Kiedy zaśpiewał to Kajrze, wówczas narodził się pomysł, by zaprosić Zenka do współpracy. - Byliśmy na wakacjach, Sławomir zamknął się na dwie czy trzy godziny w pokoju hotelowym, a potem przyszedł ze słuchawkami i dał mi do posłuchania efekty swojej pracy. Totalnie rozczulił mnie fragment: Zenek „Chociaż w trudach inni klękli, patrz Danusia, a my piękni”. Pomyślałam sobie, róbmy, może się zgodzą, bo nie wyobrażałam sobie tej piosenki bez Danusi i Zenka – zdradza nam Kajra (40 l.). - Parę razy spotkaliśmy się na estradzie z Zenkiem. To jest wielki pasjonat muzyki. On naprawdę żyje tym, co robi. Ma w głowie największe przeboje. Na gitarze potrafi zagrać wszystko – zachwyca się Sławomir.

Zenek i Sławomir - duet wszech czasów

Sławomir na ten duet czekał od dawna i jest to spełnienie jego wakacyjnego, muzycznego marzenia a Zenon z uśmiechem stwierdził, że to „duet wszech czasów”. Warto zaznaczyć że w klipie udział wzięły Danusia Martyniuk oraz Kajra. Cała czwórka zaprasza nas do tanecznej zabawy na rozpalonej słońcem plaży. Zdjęcia przenoszą nas w rajską scenerię, ale jak się okazuje klip powstał nad naszym, polskim Bałtykiem. Utwór utrzymany jest w klimacie latino z bogato brzmiącymi gitarami i nowoczesnym beatem. Doskonale nadaje się do zabawy na tanecznym parkiecie oraz przy ognisku, z gitarą w gronie najbliższych przyjaciół.

Singiel „Tańcz” zwiastuję premierę nowej płyty Sławomira, która ukaże się jesienią i zatytułowana będzie „Cudowronek”.

Kajra i Sławomir zachwyceni Danusią i Zenkiem Martyniukami. Początek nowej przyjaźni? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.