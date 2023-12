Sławomir i Kajra na sali sądowej. Gwiazdy estrady szczerze o swoim rozwodzie! Kajra ma romans z Mikołajem Roznerskim?

Kajra ma romans z Mikołajem Roznerskim?

Nikt nie potrafi tak zbudować napięcia jak Sławomir. Twórca hitu „Miłość w Zakopanem” i jego urocza żona Kajra postanowili w dość zabawny sposób odnieść się do medialnych doniesień na temat rozpadu ich związku. Gwiazdy nieustannie czytają w mediach o swoich rzekomych kryzysach, a nawet pozwach rozwodowych. Tym razem to oni postanowili podgrzać atmosferę. Najpierw Kajra opublikowała w sieci zdjęcia, na których widnieje w objęciach Mikołaja Roznerskiego. Po internecie krążą też fotki Sławomira i Kajry z sali sądowej. Tydzień temu wokalistka i aktorka w wywiadzie dla „Super Expressu” wyznała, że w ich życiu „pojawi się ktoś trzeci”. Na szczęście w finalnej wersji okaże się, że rozwód i „romans” to tylko kadry z najnowszego teledysku Sławomira i Kajry, do piosenki „Kolorowy Film”, który przed chwilą ukazał się w sieci. Ten numer gwiazdy wykonają na żywo również podczas Sylwestra z Dwójką w Zakopanem.

Sławomir i Kajra śmieją się ze swojego rozwodu! Szokujący strój muzyka w sądzie!

Teledysk do utworu powstawał przez prawie 10 lat i zobaczymy w nim materiały, których nie można było dotąd zobaczyć w żadnej z telewizji. Artyści uchylają rąbka tajemnicy z tego, co dzieje się za kulisami ich życia estradowego. Zaskoczeniem są ujęcia pary z ich prywatnej imprezy weselnej, która miała miejsce 13 lat temu. Teledysk powstawał w większości w USA. Klip zaczyna się mocną sceną i pokazuje, jak każda kłótnia artystów jest szeroko komentowana przez media. Sławomir postanowił tym wideoklipem i piosenką odpowiedzieć na pytania, które od lat nurtują dziennikarzy i fanów. Dotyczą one kryzysu i rozwodu pary. W produkcjach Sławomira bardzo często występują gwiazdy polskiego kina. W „Kolorowym Filmie” pojawi się najprzystojniejszy aktor młodego pokolenia - Mikołaj Roznerski. Muzycznie utwór utrzymany jest w szybkim rytmie, pełnym rockowych brzmień, wzbogaconych sekcją dętą.

To kolejny mocny singiel zwiastujący powstanie nowej płyty, która trafi do nas już w Nowym Roku.

Więcej w naszym wywiadzie wideo pod artykułem oraz w teledysku, który już jest w sieci. Jaki będzie finał tej historii?