Kolor zielony na topie. Tak noszą go gwiazdy. Elegancka Woźniak-Starak, wygodna Ostrowska-Królikowska, ponętna Wędzikowska. DUŻO ZDJĘĆ

Kolor zielony nigdy nie wychodzi z mody, ale w sezonie wiosna-lato 2024 jest szczególnie pożądany. I to we wszystkich odcieniach! Najpopularniejszym jest barwa jasnej oliwki oraz te nawiązujące do stylu moro. Zobaczcie w naszej obszernej galerii, jak kolor zielony noszą gwiazdy takie jak Agnieszka Woźniak-Starak, Kamilla Baar czy Malwina Wędzikowska, Julia Wieniawa i Ewa Kasprzyk.