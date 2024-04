Gwiazdy odstawione jak na bal. Wieniawa jak wamp, Chylińska jak... wampir. Straszna stylizacja gwiazdy "Na Wspólnej"

Monika Jarosińska – 2 gwiazdki

Chyba nie ma w Polsce innej gwiazdy, która zmieniała fryzury tak często jak ona. Dziś Monika ma proste, ciemne włosy i trzeba przyznać, że to w jej przypadku strzał w dziesiątkę. Aktorka, która lubi modową przesadę, na galę wyborów miss wybrała klasyczną czarną sukienkę i dodatki w azjatyckim klimacie. Taką chcę ją oglądać częściej.

Maria Niklińska – 0 gwiazdek

Mam wrażenie, że aktorka przed wyjściem na galę miss zgubiła się we własnej szafie. Tylko to tłumaczy wybranie niezbyt już modnej, wręcz sylwestrowej kreacji i dobranie do niej wysokich, ciężkich kozaków. To nie karnawał w Zakopanem! Sytuację uratowałoby (powiedzmy) założenie klasycznych szpilek lub sandałków na obcasie. Nie pomógł też komunijny lok. Sorry. Zero gwiazdek.

Ida Nowakowska – 1,5 gwiazdki

Była gwiazda TVP postawiła na kreację w najmodniejszym w tym sezonie brzoskwiniowym kolorze. I za to należy jej się już co najmniej jedna gwiazdka. Ida ma sportową, atletyczną sylwetkę. Kreacją niestety podkreśliła ją w zły sposób – np. poszerzając swoje umięśnione ramiona. Dodatkowy plus za dobrze dobrany do stroju „świeży” makijaż.

Julia Wieniawa – 3 gwiazdki

Wow, wow, wow! W pierwszym półfinałowym odcinku „Mam Talent” na żywo Julia wyglądała jak prawdziwy wamp! W stylizacji dobranej przez Kacpra Kujawę, a stworzonej przez projektanta Konrada Bikowskiego lśniła na tle innych. „Opadające” niby niechcący ramiączka i poszerzone biodra to oryginalne rozwiązania tego efektownego projektu.

Agnieszka Chylińska – 1 gwiazdka

Podczas, gdy Wieniawa wyglądała jak wamp, jej koleżanka zza jurorskiego stołu wypadła raczej jak… wampir. To świetna kreacja na imprezę halloween. Choć trzeba przyznać, że pasuje do Chylińskiej znacznie bardziej niż cukierkowe, różowe kreacje, z którymi eksperymentowała w ostatnich latach. Ciekawe, czy Justyna Steczkowska pozazdrości Agnieszce kreacji w stylu czarownicy.

Edyta Herbuś – 3 gwiazdki

To była ryzykowna stylizacja. Intensywnie żółta sukienka z lejącym się dekoltem, a na niej biżuteria aż do pasa i torebka w stylu lat 90. A jednak eksperyment się powiódł. Tancerka wygląda nietuzinkowo, nowocześnie, a do tego młodzieńczo i świeżo jak na wiosnę przystało. Brawo.

