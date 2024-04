Synek Idy Nowakowskiej wystrojony jak ta lala. Paryski szyk na polskiej ulicy. Mamy zdjęcia

Cóż za słodki widok! Ida Nowakowska (33 l.) po zwolnieniu z Telewizji Polskiej ma znacznie więcej czasu i nie próżnuje - spędza go z rodziną. Gdy ostatnio wraz ze swoją mamą i synkiem Maksymilianem (3 l.) wybrała się na spacer do parku obok domu, chłopczyk zauroczył się spotkanym psem. A sam wyglądał jak mały dżentelmen! Co za styl! Zobaczcie nasze zdjęcia.