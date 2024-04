To ona siedziała z Dagmarą Kaźmierską w więzieniu! Były w jednej celi. "Coś we mnie pękło"

Dagmara Kaźmierska chętnie była promowana przez wielkie stacje telewizyjne w Polsce, które najwyraźniej "zapomniały" o jej kryminalnej przeszłości. Póki serwis Goniec nie ujawnił szczegółów zbrodniczej działalności celebrytki i tego, jakich okropieństw miała dopuszczać się podczas prowadzenia agencji towarzyskiej, przymykano oko na mroczne fakty z jej życia. Część osób nie sądziła, że sprawa była "aż tak poważna", a jeszcze inni zwyczajnie jej wybaczyli, uznając, że "odsiedziała swoje". Kaźmierska została skazana na cztery lata więzienia, a w apelacji wyrok skrócono do trzech. Faktycznie za kratami spędziła jednak 14 miesięcy. Służba więzienna wspomina ją "dobrze", nagradzano ją za zachowanie, była przykładem dla innych osadzonych i wydawało się, że żałuje tego, co robiła. Nie zmienia to jednak faktu, że dopuszczała się rzeczy straszliwych, za co - zdaniem wielu osób - nie powinno promować się jej w mediach. Mimo tego, z Kaźmierskiej zrobiono gwiazdę. "Pamiętniki z wakacji", potem "Królowe życia", a w końcu własny program "Dagmara szuka męża" i udział w programie "Taniec z Gwiazdami". Z tego ostatniego, według oficjalnej wersji, odeszła za sprawą własnej decyzji - przez problemy zdrowotne i kontuzję, które uniemożliwiły jej dalszy udział. Zaledwie kilka dni później wybuchła afera i pojawił się reportaż Gońca. W kuluarowych rozmowach roi się teraz od plotek, że to "dziwny zbieg okoliczności", a Kaźmierska wcale nie odeszła sama. Jaka jest więc prawda? Poznajcie szczegóły.

Ujawniamy! Prawdziwy powód odejścia Kaźmierskiej z "Tańca z Gwiazdami". Kontuzja mogła być wymówką

Okazuje się, że kontuzja mogła być dla Kaźmierskiej tylko wymówką. Portal Goniec próbował kontaktować się z nią w sprawie przygotowywanego przez nich reportażu, co oznacza, że Dagmara wiedziała o nim z wyprzedzeniem, jeszcze zanim się ukazał. Niewykluczone, że postanowiła odejść z "Tańca z Gwiazdami", nim sprawa wypłynie. Polsat zapewne wyrzuciłby ją wówczas z show - lepiej więc było odejść samemu, choć pod przymusem medialnego nacisku. Inna plotka, do której dotarł "Super Express" i która krąży w środowisku, mówi o tym, że to ktoś z Polsatu dowiedział się o przygotowywanym reportażu i "dogadał się" z Kaźmierską, że odejdzie, nim publikacja się ukaże, by nie zaszkodzić dodatkowo stacji.

Oczywiście nikt z pracowników nie chce komentować tych doniesień, zakazano dziennikarzom nawet pytać o "Królową życia" na planie "TzG". Sama zainteresowana również nabrała wody w usta. Zapowiedziała za to, że wkrótce ustosunkuje się do materiałów Gońca, przy okazji porównując swoją sytuację do śp. Tomasza Komendy, czym rozwścieczyła wiele osób. Czy Kaźmierska faktycznie miała kontuzję uniemożliwiającą dalsze występy w "Tańcu z Gwiazdami", czy może jej odejście miało związek z nadchodzącym reportażem, który uderzał w nią i w media, do tej pory ją promujące? Nie wiadomo, czy kiedykolwiek poznamy odpowiedź na to pytanie. Wygląda jednak na to, że kariera Dagmary w dużych mediach, przynajmniej na razie, została pogrzebana.

