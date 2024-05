Dopiero co miała wypadek na scenie, a już planuje kolejne występy. Sława Przybylska jest nie do zdarcia. Co za kobieta!

Roksana Węgiel i Kevin Mglej. Co ze ślubem kościelnym?

Wszystkie znaki na niebie i ziemi jasno wskazują na to, że Roksana Węgiel i Kevin Mglej są już po ślubie. Tyle że cywilnym. Co prawda Roxie zmieniła nazwisko (obecnie nazywa się Węgiel-Mglej), widzieliśmy też obrączki młodych, ale do tej pory nie odbył sie jeszcze ślub kościelny wokalistki i finalistki ostatniej edycji programu "Taniec z gwiazdami" z biznesmenem. A przecież Roksana Węgiel deklarowała, że interesuje ją zawarcie związku małżeńskiego przed Bogiem. - Wiara jest nam bardzo bliska: zarówno ja, jak i Kevin jesteśmy bardzo wierzący, i nie wyobrażam sobie inaczej brać ślubu. Dla mnie to jest bez sensu brać ślub, kiedy jakby jesteś osobą wierzącą, to tylko kościelny, ponieważ, no o to chodzi w tym sakramencie, żeby w tym wszystkim jakby uczestniczyć przed ołtarzem i przed Bogiem sobie złożyć te "Przysięgam" - mówiła Roxie w rozmowie z portalem Shownews.pl. Niektórzy myśleli, że zakochani ostatecznie zrezygnowali ze ślubu kościelnego. Okazuje się, że jest zupełnie przeciwnie.

Roksana Węgiel o ślubie z Kevin Mglejem: "Na pewno po ceremonii ukażą się jakieś zdjęcia"

W końcu wokalistka zdecydowała się uchylić rąbka tajemnicy. - Dużo się dzieje. Przygotowania trwają. Jest co robić. Data się zbliża - zdradziła lakonicznie Roksana Węgiel w rozmowie z portalem Jastrząbpost.pl. Niestety swoim zwyczajem młoda artystka nie chciała za bardzo rozwijać ślubnego wątku. - Nie chcę nic zdradzać a propos ślubu. To jest temat bardzo osobisty i tyle wystarczy. Biorę ślub, wszyscy o tym wiedzą - ucięła. Na szczęście Roxie i Kevin Mglej szykują dla fanów niespodziankę. Chodzi o fotografie z uroczystości. - Na pewno po ceremonii ukażą się jakieś zdjęcia - zapewniła Roksana Węgiel. Czekamy z niecierpliwością.

