Maja Sablewska uczy się siedzieć jak Elżbieta Jaworowicz. Kto prowadzi trening?

Maja Sablewska rozpoczęła 2026 rok w naprawdę wyjątkowym stylu. Stylistka i jurorka talent show nie tylko spełniła jedno ze swoich marzeń, ale też – jak sama żartobliwie dała do zrozumienia – przeszła szybki kurs… siedzenia jak Elżbieta Jaworowicz.

Maja Sablewska w "Sprawie dla reportera"

Na nagraniu, które pojawiło się w sieci, widzimy Maję obok samej prowadzącej „Sprawę dla reportera”. Obie siedzą w charakterystyczny sposób – noga na nodze, wyprostowana sylwetka, pełna koncentracja. Internauci od razu podchwycili temat, bo styl siedzenia Elżbiety Jaworowicz od lat jest niemal tak samo kultowy jak jej program. "ICONIC moment ♥️ We did it!" – napisała Sablewska w opisie nagrania, nie kryjąc emocji. I trudno się dziwić. Spotkanie z ikoną telewizji publicznej i zaproszenie do jednego z najbardziej rozpoznawalnych programów w Polsce to dla niej prawdziwe wyróżnienie.

Jak zdradziła Maja, udział w „Sprawie dla reportera” był spełnieniem jej marzeń. Odcinek został wyemitowany 1 stycznia 2026 roku o godz. 22:00 na antenie TVP1, a cała rozmowa miała również ważny wymiar społeczny – wspólnie z Elżbietą Jaworowicz pomagały Beatce, na co Sablewska zwróciła uwagę w swoich mediach społecznościowych.

Trening pod okiem Elżbiety Jaworowicz

Sposób siedzenia Elżbiety Jaworowicz w „Sprawie dla reportera” od lat budzi niemal tyle samo emocji, co same poruszane w programie sprawy. Charakterystyczna pozycja – noga założona na nogę, idealnie wyprostowana sylwetka i absolutny spokój – stała się jej znakiem rozpoznawczym. Widzowie od dawna żartują, że to nie tylko kwestia wygody, ale niemal element telewizyjnego rytuału. Styl Jaworowicz doczekał się memów, komentarzy i internetowych analiz, a mimo upływu lat wciąż pozostaje niezmienny. Nic więc dziwnego, że Maja Sablewska potraktowała „lekcję siedzenia” jak spotkanie z ikoną – bo w polskiej telewizji trudno o bardziej kultową pozycję na krześle.Jeśli ktoś może uczyć, jak siedzieć z klasą i autorytetem, to tylko Elżbieta Jaworowicz.

A Maja Sablewska? Zaliczyła ten trening celująco, choć niektórzy komentujący ostrzegali, że "ma za długie nogi".

