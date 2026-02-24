Roksana Węgiel wybierze reprezentanta Niemiec na Eurowizji! Co za wyróżnienie!

Roksana Węgiel o Eurowizji

Jeszcze nie opadł kurz po relacji na żywo, podczas której Kevin Mglej wygadał się na temat planów swojej żony. Okazało się, że największym marzeniem 21-latki jest występ na dorosłej Eurowizji w barwach Polski. Fani wstrzymali oddech, licząc na szybkie ogłoszenie jej kandydatury, ale rzeczywistość napisała inny scenariusz. Zanim to nastąpi, Roksana spakuje walizki w zupełnie innym celu. Okazuje się, że talent młodej wokalistki został dostrzeżony za granicą, co dla wielu może być sporym zaskoczeniem.

Roksana Węgiel w jury niemieckich preselekcji

To już pewne – Roksana Węgiel sprawdzi się w zupełnie nowej roli. Niemiecki nadawca ogłosił skład międzynarodowego jury, które ma pomóc w wyłonieniu reprezentanta na Eurowizję 2026. W gronie ekspertów znalazło się 20 wybitnych specjalistów muzycznych z różnych krajów, a wśród nich nasza rodzima gwiazda. To właśnie oni, w tym Roxie, przesieją stawkę i wybiorą trójkę finalistów, z których ostatecznego zwycięzcę wyłonią widzowie. Wygląda na to, że doświadczenie zebrane podczas Eurowizji Junior jest na wagę złota nie tylko nad Wisłą.

Zagranica zachwycona polską gwiazdą

Nasi sąsiedzi nie szczędzą komplementów pod adresem Polki. Na oficjalnej stronie eurovision.de pojawiła się laurka wymieniająca jej sukcesy, w tym wygraną w "The Voice Kids" oraz imponujące zasięgi w mediach społecznościowych. Artystka zasiądzie w jury już 28 lutego, decydując o losach uczestników u boku prawdziwych ikon konkursu. Wokalistka nie kryje radości z tego wyróżnienia, co potwierdziła w swoim oficjalnym stanowisku dla ESKA.pl.

Bycie jurorką w niemieckich preselekcjach do Eurowizji jest bardzo spójne z moimi planami związanymi z działalnością międzynarodową. Bardzo się cieszę, że zagraniczne rynki dostrzegają moje muzyczne działania oraz że otrzymałam możliwość wyrażenia swojej opinii o konkursowych utworach. W sobotę wylatuję do Niemiec, gdzie zadebiutuję na antenie niemieckiego nadawcy. Żyję muzyką i ją kocham, dlatego tym bardziej cieszy mnie, że dzięki wygranej w Eurowizji Junior w 2018 roku mogłam dojść do momentu, w którym duża niemiecka telewizja chce poznać moje zdanie, a ja będę miała wpływ na wybór reprezentanta innego kraju - powiedziała serwisowi.

Czy to pierwszy krok do podboju zachodniego rynku muzycznego? Czas pokaże, ale takie doświadczenie na pewno zaprocentuje w przyszłości. Pozostaje nam trzymać kciuki za debiut Roksany w roli międzynarodowej ekspertki.

