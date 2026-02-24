Nagranie Kim Kardashian z 2007 roku hitem w sieci. Fani patrzą na jej twarz i nie wierzą własnym oczom

Tak Kim Kardashian wyglądała w 2007 roku

Kim Kardashian od lat dzieli internautów na dwa obozy: tych, którzy podziwiają jej wyczucie stylu, i tych, którzy oskarżają ją o promowanie nierealistycznych kanonów piękna opartych na medycynie estetycznej. Nie jest tajemnicą, że wygląd celebrytki na przestrzeni lat uległ diametralnej zmianie. Teraz jednak oliwy do ognia dolało nagranie z 2007 roku, które niespodziewanie stało się viralem. Na filmiku uwieczniono Kim podczas wywiadu na ściance – i trzeba przyznać, że prezentuje się tam inaczej niż dziś. Uwagę zwraca przede wszystkim jej naturalność. W rozmowie gwiazda wyznała wtedy, że przed wielkimi wyjściami skupia się głównie na makijażu podkreślającym oczy. Patrząc na reakcje w sieci, ta wersja celebrytki zdecydowanie bardziej przypadła fanom do gustu.

Internauci w szoku po obejrzeniu wideo

Gdy tylko materiał trafił na platformę X (dawniej Twitter), w sekcji komentarzy rozpętała się prawdziwa burza. Użytkownicy nie kryli zachwytu nad dawną urodą Kardashianki, jednocześnie nie szczędząc gorzkich słów pod adresem jej obecnych decyzji wizerunkowych. Wiele osób zastanawia się, co skłoniło gwiazdę do tak drastycznych poprawek, skoro natura obdarzyła ją tak hojnie. Jeden z komentarzy, który zebrał tysiące polubień, brzmiał krótko, ale wymownie:

„Jak mogła być tak piękna?”

To jednak nie koniec spekulacji. Internauci zaczęli głośno zastanawiać się nad presją, jakiej musiała ulec celebrytka, by zmienić w sobie niemal wszystko. Popularność zdobył wpis autora, który zadał pytanie o motywy gwiazdy:

„Kto sprawił, że poczuła, że musi zrobić sobie operację plastyczną, skoro wyglądała TAK dobrze?”

Cała dyskusja przybrała momentami ironiczny ton. Fani zauważyli smutny paradoks – osoba, która stała się twarzą współczesnej chirurgii plastycznej, być może wcale jej nie potrzebowała. Jeden z użytkowników bezlitośnie podsumował tę sytuację, nie pozostawiając na obecnych standardach suchej nitki:

„Ironiczne jest, że kobieta, która najbardziej napędziła trend chirurgii plastycznej jako standardu piękna w naszych czasach, jest tą, która najmniej tego potrzebowała”

