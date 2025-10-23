Kim Kardashian ma tętniaka w mózgu. Zapłakana gwiazda ujawniła diagnozę

Kim Kardashian wyznała, że lekarze wykryli u niej tętniaka mózgu. Prawda wyszła na jaw podczas rezonansu magnetycznego

Smutne wieści ze świata showbiznesu! Kim Kardashian (45 l.) usłyszała od lekarzy niedobre wieści. Jak ujawniła amerykańska celebrytka w premierowym odcinku siódmego sezonu reality show "The Kardashians", podczas rutynowo wykonywanego rezonansu magnetycznego wykryto u niej tętniaka mózgu. Kim mówiła o tym swojej siostrze Kourtney ze łzami w oczach. „Lekarze znaleźli małego tętniaka” – powiedziała. Widzowie show mogli zobaczyć fragment nagrania z kliniki, gdzie Kardashian przechodziła rezonans magnetyczny, a na ekranach obok pojawiały się skany jej mózgu. Zrozpaczona celebrytka wołała wtedy: „Dlaczego, do cholery, to się dzieje?” Według Kim, medycy uznali, że przyczyną schorzenia był stres, którego doświadczała w czasie burzliwego rozwodu z Kanye Westem.

Tętniak mózgu – cichy zabójca. Co roku pęka ich 30 tysięcy w USA

Tętniak mózgu powstaje, gdy ściana naczynia krwionośnego w mózgu zaczyna się rozciągać. Pęknięcie może prowadzić do krwotoku wewnętrznego i śmierci. Według Brain Aneurysm Foundation w USA około 1 na 50 osób ma niezdiagnozowanego tętniaka, a co roku pęka ich ponad 30 tysięcy. Większość tętniaków jest jednak niewielka i nie wymaga natychmiastowej interwencji – kluczowe są regularne kontrole i ograniczenie czynników ryzyka, takich jak nadciśnienie i stres.

Kim Kardashian. Małżeństwo, dzieci, rozwód

Kim Kardashian i Kanye West pobrali się w 2014 roku, rozwiedli w 2022. Mają dwie córki North (11 l.), Chicago (6 l.) i dwóch synów o imionach Psalm (5 l.) i Saint (8 l.). Nie każdy pamięta, że przed małżeństwem z Kanye Kim miała już dwóch mężów. W latach 2000-2004 była żoną producenta muzycznego Damona Thomasa (52 l.), a w latach 2011-2013 amerykańskiego koszykarza Krisa Humphriesa (37 l.). Potem spotykała się między innymi z komikiem Petem Davidsonem, on jednak po jakimś czasie przerzucił się na romansowanie z Emily Ratajkowski. Kim w 2024 roku spotykała się krótko z 31-letnim Odellem Corneliousem Beckhamem Jr., skrzydłowym futbolu amerykańskiego, ale od pół roku najprawdopodobniej jest znów singielką.

The 45-year-old SKIMS mogul made the revelation that doctors found a 'little' aneurysm on her brain scan while speaking to sister Kourtney, 46, during the season 7 premiere of The Kardashians on Thursday.https://t.co/UUJ79fklVV— 21 South News (@21SouthNews) October 23, 2025

